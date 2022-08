O Captain! My Captain!

(S košarko nazaj v normalnost)

O Kapitan! Moj kapitan!

Naše strašno potovanje je končano.

Ladja je preživela vsa neurja in čeri.

Nagrado, ki smo jo iskali, smo dočakali.

— Walt Whitman v prostem prevodu

»Nazaj sem,« je kratko in jasno težko pričakovano odločitev slovenski športni javnosti sporočil koseški zmaj Goran Dragić, ki bo tako na letošnjem Eurobasketu znova vihtel dirigentsko palico slovenske košarkarske izbrane vrste.

— Portal Sportklub je 5. avgusta tako napovedal novico poletja

So zahteve Levice za izstop iz Nata neresne?

»To je skorajda pobalinski predlog. Rušenje sistema, ne da bi predlagali rešitve, je popolnoma neodgovorno. Nikoli nisem trdil, da je Nato najboljša stvar na svetu. A od Levice želim slišati alternativo.«

— Predsedniški kandidat Vladimir Prebilič o pobalinstvu politično legalnih in legitimnih stališč (Siol.net, 6. 8. 2022)

Dober teden pred volitvami, ko je bila negotovost kljub obetom sprememb še velika, sem v intervjuju za Mladino povedal, da je zame ideal demokracije normalno delujoča država, ki od volivcev ne zahteva, da se žrtvujejo zanjo, ter da želim živeti v državi, kjer bom raje hodil na košarkarske tekme Cedevite Olimpije kot na politične shode pred parlamentom. In danes je ta normalnost tu. Ne samo, da se ljudje ne čutijo več utesnjeno, ogroženo, nelagodno, osramočeno, ampak spet živijo življenje, v katerem se dan ne začenja in ne konča s političnim delirijem. Kdaj je bila nazadnje dneve in tedne osrednja medijska dilema nepolitične narave? Sedaj smo ji bili priča. Namreč, ali se bo kapitan – in ve se kdo – vrnil na krov. Ljudje se spet lahko prepuščajo svojim radostim in strasten. O strasteh se ni vredno prepirati ali jih soditi z racionalnimi argumenti. Pač, nekdo v svoji intimi postane pogumni vojaček, si pred ogledalom pomerja uniformo, drugi hodi po božjih poteh, nekoč v Jajce, kasneje v Budimpešto, vselej v Lepeno. Spet tretji zbira znamke, značke ali nabira kakšne druge fetiše ... Le redki so ljudje, ki nimajo dvojnega življenja; enega vezanega na javno podobo, drugega za svoj lastni užitek in intimo. Tem redkim te praznine ter oropanosti užitka in strasti ne gre zavidati.