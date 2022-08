V Kranj prihjajo številni zvezdniki jazza Jazz Kamp

Jazz Kamp bo potekal od 18. do 28. avgusta

Od 18. do 28. avgusta bo v Kranju potekal 19. Jazz Kamp Kranj, na katerem bodo nastopili številni slovenski in tuji glasbeniki. Prvi večer bo na Glavnem trgu v Kranju nastopil duet klavirjev, ki ga sestavljata Emil Spanyi iz Madžarske in David Gazarov iz Nemčije ob spremljavi hrvaškega basista Maria Mavrina in francoskega bobnarja Christopha Brasa.

Naslednji dan se bo na odru Jazz Kampa premierno predstavila Nuška Drašček s kvintetom in pestrim repertoarjem, v soboto pa bo nastopila Nina Strnad s svojim sekstetom. Nedeljski večer je rezerviran za jazzovske standarde in skladbe iz zakladnice bossa nova glasbe, prvič bo na odru Jazz Kampa Kranj namreč nastopila priznana madžarska pevka Rozina Patkai s svojo zasedbo PQR.

Ponedeljkov večer bo, z zanimivim izborom avtorskega repertoarja, popestril Obradović Tixier duo. V torkov koncertni večer nas bo z glasbenimi poslasticami popeljala nizozemska pevka Maaike Den Dunnen. V sredo 24. avgusta se bo na odru Jazz Kampa Kranj predstavil priznani srbski basist Vladimir Samardžić s svojim triom. V četrtek, 24. avgusta bo ob spremljavi zasedbe Momento Cigano nastopil kitarist Teo Collori. Petek pa bo rezerviran za sekstet katerega repertoar obsega skladbe iz zakladnice slavne Astrud Gilberto, s katero je gost te zasedbe trombonist Luis Bonilla tudi veliko nastopal.

Jazz Kamp Kranj se v soboto 27. avgusta z Jazz Kamp Kranj Festom seli tudi na kranjske ulice. Na različnih prizoriščih v starem kranjskem mestnem jedru se bodo dopoldan predstavili glasbeniki, ki so bili v preteklosti udeleženci glasbenih delavnic v okviru Jazz Kampa Kranj.

Sobotni večer bo popestrila hrvaška pevka Željka Veverec, ki pod umetniškim imenom Je Veux s svojo zasedbo nastopa po različnih glasbenih festivalih in je tudi dobitnica številnih nagrad za svoje umetniško ustvarjanje. Koncertni večeri se bodo ob glasbi kvinteta bobnarja Ratka Divjaka zaključili v nedeljo 28. avgusta.

Tradicionalno pa med uvodne dogodke Jazz Kampa Kranj spada tudi fotografska razstava, ki letos prvič v sodelovanju s kranjskim Fotografskim društvom Janez Puhar in njihovimi fotografi in dvema stalnima razstavljalcema iz preteklih let Gorazdom Gogijem Uršičem in Zoranom Kozino, odpira svoja vrata v sredo, 17. avgusta zvečer v Cafe Galeriji Pungert.