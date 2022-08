Ali izhod sploh še obstaja?

Razstava Sare Bezovšek z naslovom Narava se celi

Human Extinction

V Projektni sobi SCCA (Metelkova 6) Ljubljana je do 20. avgusta (med 19. in 22. uro) na ogled razstava Sare Bezovšek z naslovom Narava se celi. Gre za drugo razstavno sodelovanje med SCCA-Ljubljana in Festivalom kratkega filma FeKK, ki je prostor Projektne sobe SCCA spremenilo v definitivni covidni meme Narava se celi. Kuraor razstave: Peter Cerovšek

Sara Bezovšek je z delom www.s-n-d.si na lanskoletnem FeKK-u prepričala žirijo in prejela nagrado Grand Prix, predvsem pa šokirala gledalstvo z impresivnimi podobami grozljivih posledic uničevanja okolja in neskončnimi možnostmi našega izumrtja. Čeprav je ukrepanje nujno, se večina ljudi, soočenih s katastrofo na vidiku, raje kot z iskanjem rešitev in spremembo načina življenja, odloči za ponoven krog zanikanja in pobeg v lastni vsakodnevni mikrokozmos smisla, ki nam ga je vcepil kapitalistični sistem.

"Projektna soba SCCA bo za čas festivala postala razstavni prostor in instalacija, ki nas bo v stilu 'skrolanja', ki ga umetnica uporablja pri pripovedovanju in dramaturgiji pri svojih spletnih projektih, popeljal od njenih zgodnjih pa vse do najnovejših del, od špekulativnosti do virtualne resničnosti, od narave do atomske zime. Obiskovalka_ec bo soočen_a s kontrastom rešitev in katastrof, utopij in distopij ter z ultimativnim vprašanjem, ali izhod sploh še obstaja. Seveda! Skozi okno na Muzejsko ploščad na FeKK!," je zapisal kurator razatave Peter Cerovšek.

Nuclear Winter

Sara Bezovšek (1993) je vizualna umetnica, ki deluje na področjih novih medijev, eksperimentalnega filma in grafičnega oblikovanja. V svoji umetniški praksi raziskuje, shranjuje in kolažira vizualne reference, na katere naleti med brskanjem po spletu ter gledanjem filmov in televizijskih serij. S tehniko izreži/kopiraj in prilepi najdeno digitalno gradivo združuje v spletne strani, kolaže, mashup videe ipd. in tako z apropriacijo ustvarja nove narative. Od leta 2018 je imela več skupinskih in samostojnih razstav. Prejela je tudi študentsko Prešernovo nagrado, sodelovala na festivalu Kiblix in na The Wrong Biennale ter razstavljala v spletni galeriji Feral File. Leta 2021 je prejela glavno nagrado na festivalu FeKK za svoj kratki film www.s-n-d.si, letos pa je bila nominirana za nagrado skupine OHO. S skupino Garnitura je sodelovala na BIO27, njen projekt SND pa so predstavili na spletni platformi Do Not Research.