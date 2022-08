Umetnik želi obiskovalcu omogočiti nekaj, česar še ni videl, slišal in doživel

Multimedijski umetniški projekt BLOOM, s katerim JAŠA obeležuje zadnje desetletje ustvarjanja, bo vrhunec doživel 3. septembra v Kinu Šiška

Sodobni multidisciplinarni umetnik JAŠA se je s številnimi projekti uspešno predstavil po svetu – med drugim je Slovenijo zastopal na 56. beneškem bienalu – in se s svojim neprestanim delom vzpostavil kot eden najpomembnejših sodobnih umetnikov svoje generacije. Trenutno v Berlinu kot rezidenčni umetnik institucije Kühlhaus Berlin predstavlja kar dve leti trajajoč projekt The Monuments.

Multimedijski umetniški projekt BLOOM, s katerim obeležuje zadnje desetletje ustvarjanja, bo vrhunec doživel 3. septembra v Kinu Šiška, ko bo JAŠA s celodnevnim dogajanjem v živo naselil celoten objekt. Program bo obsegal dramaturško povezane performanse, instalacije in glasbene nastope. Še prej bo JAŠA prizorišče z različnimi umetniškimi posegi prilagodil dogodku in s tem obiskovalcem omogočil popolno potopitev v njegovo delo.

Večino vsebin, ki jih bo avtor prvič predstavil pred domačim občinstvom, izvira iz mednarodnih projektov, ki jih je realiziral na različnih koncih sveta, od Italije, Anglije in ZDA do Čila, Nemčije, Finske itd. V Ljubljani bo ponovno uprizorjene elemente iz preteklih del, ki jih zaznamuje interdisciplinarno eksperimentiranje s tehnikami in mediji, postavil v nove medsebojne interakcije, razvil z novimi vsebinami ter sestavil v enovit in kompleksen simbolni red, podvržen zahtevni tehnični postavitvi statičnih in kinetičnih elementov. Vsak element te strukture lahko mislimo kot samostojno delo znotraj okvirjev določenega medija ali zvrsti, njihova interakcija in sečišče pa ustvarjajo situacijo enkratnosti in neponovljivosti v odnosu do časa in prostora.

"Dogajanje bo trajalo izključno en dan, od jutra do večera, v obeh dvoranah, vmesnih prostorih in pred zgradbo. V vsakem od prostorov bo obiskovalec lahko pet minut ali ves dan, to bo njegova odločitev. Želim mu omogočiti nekaj, česar še ni videl, slišal in doživel, bodisi v kontekstu Kina Šiška bodisi sodobne umetnosti."



JAŠA

JAŠA bo v Kinu Šiška z inovativnim prepletom instalacij, performansov, zvoka in glasbe ustvaril vizualne zgodbe z izrazito avtorsko noto. Ker v svoji umetnosti pogosto tudi sam prostor uporablja kot medij, bo do obisti izkoristil tehnične zmogljivosti in prostorske kapacitete Kina Šiška - veliko in malo dvorano, vmesne prostore in dvorišče – ter z edinstvenimi avtorskimi posegi obiskovalcem omogočil popolno potopitev v svoje delo.

Glavna umetniška sodelavca pri projektu sta glasbenika KALU (Luka Uršič) in Bowrain (Tine Grgurevič). Pri projektu v različnih vlogah sodelujejo tudi številni priznani umetniki, kot so intermedijska umetnica Lina Rica, igralec in gibalec Primož Bezjak, bobnar Jan Kmet, multiinstrumentalist in producent Mario Babojelič ter številni drugi.