Novinarke niso lokomotive

– in javna hiša RTV ni kurbišče, zato direktor televizije ne more in ne sme biti zvodnik

»Stopiva v dvigalo, mu na ves glas govorim, kaj vse in kako morava povedati. Nenadoma Kmetič v dvigalu pritisne znak stop in dobesedno skoči name. (…) V prvem trenutku sploh nisem dojela, kaj se dogaja, tako sem bila presenečena. Z enim korakom je bil sindikalist na meni, njegove roke so me zagrabile, poskušal me je poljubljati po obrazu in vratu.«

— Pričevanje televizijske novinarke o spolnem nasilju programskega svetnika RTV in člana SDS Slavka Kmetiča (N1, 16. 8. 2022)

»Aktiv novinarjev Radia Slovenija izreka podporo sodelavcema Saši Krajncu in Vesni Pfeiffer. Direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija ju je v dopisu, ki ga je poslal odgovorni urednici Informativnega programa Jadranki Rebernik, obtožil, da sta brez strokovnih podlag zagrešila ’hudo programsko kršitev’, odgovorni urednici je zato predlagal, ’da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala’. V aktivu se strinjamo z Društvom novinarjev Slovenija, ki ugotavlja, da je direktor televizije s tem dopisom novinarju in urednici posredno grozil s premestitvijo. Gre za nedopusten pritisk in ustrahovanje novinarjev in urednikov, ki niso pripravljeni slediti neprofesionalnim in škodljivim navodilom nadrejenih, ampak še vedno pokončno opravljajo svoje delo, ki je predvsem namenjeno javnosti. …«

— (MMC TVS, 23. 8. 2022)

Ravno šest mesecev je, odkar se je začela krvava morija v Ukrajini. Dolgo. Predolgo. Nedvomno pa se bo končala. Slej ali prej. Še vsaka se je. To je samo vprašanje volje in cene. Končala se bo, ko bodo vse tri strani za. Ta čas se še nihče, razen ubogih par, ki bežijo s culami iz podrtih domovanj, ne želi niti dogovarjati, kaj šele dogovoriti. Putin živi za vojno, Zelenski živi od vojne, zahodni demokratični svet pa od kar najbolj prolongiranega konflikta, ki domnevno na dolgi rok slabi in izčrpava nasprotno stran v obujeni hladni vojni. Sami vojaški spopadi so se že zdavnaj umaknili z medijskih naslovnic in prvih strani z udarnimi novicami. Vračamo se v neko normalnost, katere sestavni del je morija v Ukrajini. In to pomeni, da vojna resnično lahko traja v nedogled. Vse dokler ne bo zmanjkalo Ukrajincev, ki jih Zahod žrtvuje v vojni svetov …