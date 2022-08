Polarizirajoči prstani moči

Saga o Gospodarju prstanov bo pod taktirko Amazona dobila epsko predzgodbo, najdražjo TV-serijo vseh časov, ki občinstvo močno razdvaja že pred predvajanjem

V novi nadaljevanki Prstani moči bomo spoznali predzgodbo, ki se dogaja več tisoč let pred dogodki v Gospodarju prstanov. Zgodba pravzaprav sploh ni adaptacija Tolkienovih izjemnih zgodb, temveč je zgolj osnovana na motivih in nekaterih likih iz Srednjega sveta.

V začetku septembra bo naše televizijske zaslone začela krasiti najdražja nadaljevanka vseh časov, serija Gospodar prstanov: Prstani moči, ustvarjena po motivih kultnih literarnih uspešnic J. R. R. Tolkiena. To je projekt, na katerega Amazonov studio stavi vse: to naj bi bil paradni konj Amazonove pretočne platforme Prime, s katerim namerava mega korporacija Jeffa Bezosa prevzeti taktirko v pretočnih vojnah in v dobičkonosnem svetu fantazijske fikcije konkurirati HBO-jevi franšizi Igra prestolov, ki te dni predstavlja prvi spin-off rekordno gledane serije, imenovan Zmajeva hiša. Kljub vrtoglavemu vložku v produkcijo je promocija te megalomanske serije izrazito razburkana pot: serija Prstani moči je občinstvo začela razdvajati že dolgo pred predvajanjem prvega dela, z vsakim napovednikom, ki ga Amazon naloži na splet, pa razburi tudi vse več zvestih fenov Tolkienovega Srednjega sveta. Mnogo spletnih godrnjačev se pritožuje, ker je Amazon v zasedbo vključil temnopolte like, kar naj ne bi bilo v skladu z izvornim gradivom, to pa odpira zanimivo vprašanje prevlade bele rase v fantazijski fikciji.