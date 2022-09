Abstrakten svet prihodnosti, ki ga obvladuje ena sama korporacija

Znanstveno-fantastični muzikal Boljši svet v režiji Gregorja Grudna

© Peter Giodani

Na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega bodo novo sezono 2. septembra ob 20. uri odprli s premiero znanstveno-fantastičnega muzikala Boljši svet v režiji Gregorja Grudna, ki so ga po naročilu ustvarili: avtorica zgodbe Ira Ratej, avtorici dialogov Iza Strehar in Ira Ratej, avtorica songov Ana Duša in avtor glasbe Luka Jamnik ter dogajanje postavili v prihodnost, ko svet obvladuje ena sama korporacija, ki ima v lasti vse zemeljske vire – razen poslednjega vira čiste vode. Navdih so našli v muzikalu Dear World, ki je predelava satire Norica iz Chaillota Jeana Giraudouxa.

Muzikal Boljši svet se dogaja v prihodnosti, nas sooči z enim možnih scenarijev uničenja našega okolja in zaostrenih bivanjskih razmer. Najbolj pretresljivi songi so posvečeni našemu ogroženemu planetu. Želimo si, da bi gledalci spoznali, kaj nas čaka, če ne bomo spremenili svojega odnosa do okolja in sprevideli, da ima vsak izmed nas moč spreminjanja sveta na boljše. Mogoče bodo po ogledu Boljšega sveta spremenili kakšno izmed svojih navad, začeli razmišljati bolj trajnostno in s svojim zgledom vplivali tudi na druge. Zagotovo bomo pri spreminjanju sveta skupaj močnejši.

Navdih za mjuzikel je bila ostro zarisana polarizacija sveta na korporacijo in boemsko skupino ljudi, ki se upira vseobsegajočemu pohlepu. Da bi se izognili aktivizmu in aktualizmom, so se avtorji odločili za opozicijo dveh skrajnih družbeno-bivanjskih alternativ, ki nista realistični, pač pa nas spodbujata k razmisleku o drugačnih možnostih sobivanja z naravo – seveda ob jasnem svarilu, da bo treba spremeniti naš način življenja, če bomo hoteli ustvariti boljši svet za naše potomce.

Po besedah dramaturginje Ire Ratej, je muzikal Dear World postavljen v kavarno pariškega okrožja, v kateri se zbirajo posebneži in boemi, dokler njihovega srečevanja ne zmoti vrelec nafte, ki ga najdejo pod stavbo. Za lastni muzikal so spremenili čas dogajanja in imena likov ter ga umestili v abstrakten svet prihodnosti, ki ga obvladuje ena sama korporacija. Nasproti temu obstaja podzemni svet, ki ima v lasti še zadnji vir čiste vode.

Igrajo Gaber K. Trseglav, Karin Komljanec, Matic Lukšič, Filip Samobor, Nataša Tič Ralijan, Sara Gorše k. g., Gašper Jarni, Lena Hribar Škrlec, Lara Wolf k. g., Ana Pavlin ter glasbeniki Izidor Leitinger/Sašo Vollmaier (klaviature), Nejc Škofic/Aleš Ogrin (klaviature) in Uroš Buh/Anže Žurbi (bobni).

Scenografka Urša Vidic, kostumografka Bjanka Adžić Ursulov, avtor aranžmajev in korepetitor Sašo Vollmaier, koreografka Anja Möderndorfer, lektor Martin Vrtačnik, oblikovalec zvoka Sašo Dragaš in oblikovalec svetlobe Boštjan Kos.