To postaja vse večja težava zlasti pri komercialnih medijih

IZJAVA DNEVA

"Jezikoslovci si zelo prizadevamo, da bi se naše okolje jezikovno nekoliko sprostilo. To pomeni, da na jezik ne bi gledali s strahom, da ne bi imeli občutka, da vsi ves čas delamo napake, ampak bi govorili in pisali čim bolj sproščeno. Vendar pa sproščenost ne pomeni tolerance do neznanja, ne pomeni, da smo lahko brezbrižni. V jeziku smo lahko sproščeni, če ga dobro obvladamo, če ga imamo radi, če nam nekaj pomeni. Vse tovrstne napake ne kažejo na sproščenost, temveč na brezbrižnost. Od tistih, ki ustvarjajo televizijski program, nekako pričakujemo, da bodo imeli vsaj osnovno jezikovno znanje. Zlasti pri komercialnih medijih postaja vse večja težava to, da varčujejo pri lektorskih službah in nasploh pri vložku v kvaliteto svojega jezika."

(Jezikoslovec dr. Kozma Ahačič o tem, da si jezikoslovci zelo prizadevajo, da bi se naše okolje jezikovno nekoliko sprostilo; via Delo)