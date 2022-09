Kako se je razvijalo slovensko LGBT+ gibanje ...

... in kako sta aktivizem in kultura vplivala na razvoj LGBT+ skupnosti v širši družbeni sferi. Vse to je dokumentirano v filmu režiserja Borisa Petkovića, ki bo svetovno premiero doživel te dni v Beogradu.

Od 12. do 18. septembra v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu poteka tretji filmski festival Merlinka Klasik, v okviru dogodka EuroPride 2022 – prvega EuroPrida v jugovzhodni Evropi. V sklopu festivala bo v petek, 16. septembra ob 18. uri, doživel svetovno premiero celovečerni dokumentarni film LGBT_SLO_1984 režiserja Borisa Petkoviča. To bo edini dokumentarni film, ki bo prikazan na festivalu, v družbi pomembnih imen svetovne filmske klasike kot so Pier Paolo Pasolini, Rainer Werner Fassbinder, John Schlesonger, Jonathan Demme.

Festival Magnus - homoseksualnost in kultura, leta 1984 v ŠKUC-u v Ljubljani, je prelomni dogodek slovenskega LGBT gibanja in obenem začetek LGBT filmskega festivala, ki velja za najstarejši LGBT filmski festival v Evropi. Prva leta zaznamuje močno klubsko dogajanje (edino na prostorih nekdanje države) in organizacija različnih prireditev in festivalov. Slovensko LGBT gibanje se tako zapiše v zgodovino kot eno najbolj progresivnih gibanj tistega časa, v različnih oblikah in formah deluje tudi danes.

"Med celotnim kreativnim procesom je bilo zame izjemno pomembno, da se film ne zreducira na politični pamflet, ampak da se umesti v širši družbeni kontekst. Zanimala sta me dva vidika: kako se je slovensko LGBT gibanje razvijalo pod različnimi družbenimi pritiski in kako sta aktivizem in kultura vplivala na razvoj LGBT skupnosti v širši družbeni sferi," je zapisal režiser.

V filmu med drugim lahko spremljamo Daria Serevala (Borghesia), Natašo Sukič, Suzano Tratnik, Braneta Mozetiča, Mitja Blažiča, Tatjano Greif, Romana Kuharja, Miho Lobnika in mnoge druge.

Petkovič se podpisuje tudi pod scenarij filma, direktorica fotografije je Lea Aymard, avtor glasbe je Aldo Ivančić, glavni animator je Luka Horvat, montažerja sta režiser in Kristian Božak Kavčič, oblikovalca zvoka sta Julij Zornik in Peter Žerovnik. Film je nastal pod okriljem produkcijske hiše Zavod Kineki, producenta filma sta Mirella Habr in Boris Petkovič. Koproducenta sta Katapult in RTV Slovenija. Film je sofinanciral Slovenski filmski center.

Boris Petkovič se je rodil leta 1971 v Zenici, leta 1996 je v Portorožu končal študij na Višji prometni šoli. Leta 2005 je diplomiral filmsko režijo na filmski šoli EICAR v Parizu, kjer je naslednja tri leta tudi poučeval. Leta 2008 se je vrnil v Slovenijo, kjer trenutno živi in ustvarja. Posnel je filmski hit Košarkar naj bo (2017) in mladinski film Utrip ljubezni (2015) ter številne dokumentarne filme, ki se lotevajo različnih delov slovenske družbe: Jaz sem za nič (2018), Šum Balkana (2017), V letu Hip Hopa (2010).

