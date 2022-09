Kakšna je človeška narava kopičenja stvari?

Razstava Neže Perovšek v Galeriji Simulaker

V novomeški Galeriji Simulake bodo v petek, 16. septembra ob 19. uri odprli samostojno razstavo slikarke Neže Perovšek z naslovom Max capacity - Mixed reviews. Na ogled bodo izbrana dela iz obdobja zadnjega leta in pol, v katerih umetnica nadaljuje raziskovanje svojega osebnega arhiva in kompulzivnega zbiranja vizualnih materialov.

Neža Perovšek se s slikarstvom ukvarja z miselnostjo arhivistke ter na ta način raziskuje človeško naravo kopičenja stvari. "Celoten proces ustvarjanja se opira na kompulzivna dejanja zbiranja, risanja ter nenehnega internega pretakanja informacij. Grajenje podobe ni nikoli logično ali predvidljivo, vedno je odvisno od naključnih kombinacij referenčnih podob. Dela se začnejo s seštevanjem posameznih vizualij, stalnim grajenjem podobe, pri prenosu z digitalnega na fizični nosilec pa se informacije počasi izgubljajo, preobrazijo in še dodatno oddaljujejo od izvora," je zapisal kurator razstave Adrijan Praznik.

Slikarstvo je v zadnjih dekadah doživelo transformacijo, ki jo je povzročilo množično prenašanje podob prek različnih medijev. Slednji so postali pomembni dejavnik pri ustvarjanju in razumevanju sodobnega slikarstva, saj se umetnice_ki s podobami ne ukvarjajo več le na platnu, temveč vedno pogosteje uporabljajo grafične programe in najrazličnejše algoritemske funkcije, ki omogočajo tudi vse večjo avtomatizacijo dela.

"Čeprav goji slikarstvo Neže Perovšek neizpodbitno vez do revnih in najdenih podob, je do teh potrebno vzpostaviti primerno distanco. Da razumemo njeno umetniško prakso, je potrebno, da sodobnega slikarstva ne obravnavamo kot odmik od preteklosti, temveč kot del kontinuuma. To seveda ne pomeni, da je slikarstvo kot tako brez zgodovine. Nasprotno, ta medij je globoko prepleten s svojo preteklostjo. Vendar pa ta ni linearna in zato ne predstavlja zgodbe o napredku ali nazadovanju. Namesto tega se znotraj medija dogajajo nenehne spremembe in razvoj. Prav zaradi tega je sodobno slikarstvo vznemirljivo in vitalno, saj je neprekinjeno v obtoku in vedno v procesu nastajanja," še zapiše Praznik.

Neža Perovšek zaključuje magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2019 tudi diplomirala. V letih 2018 in 2019 se je samostojno predstavila v galeriji DobraVaga ter sodelovala na več skupinskih razstavah v Sloveniji (RAVNIKAR GALLERY SPACE, Galerija Alkatraz, Layerjeva hiša, Mala galerija BS, …) ter v tujini (Fish Factory, Velika Britanija in Improper Walls, Avstrija). Leta 2021 se je samostojno predstavila v galeriji DLUL v Ljubljani. Septembra 2021 ji je bil dodeljen atelje kreativnega centra Poligon, spomladi 2022 pa je bila rezidentka odprtega ateljeja v DobriVagi.