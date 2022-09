Mračna senca ugrabiteljev RTV

(o tveganjih in nezaželenih učinkih gledanja javne televizije pod sedanjim vodstvom se posvetujte z zdravnikom ali katehetom)

© Franco Juri

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je programsko produkcijski načrt za prvo polletje letos uresničila, v nekaterih delih celo presegla, je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough danes dejal programskemu svetu. Člani sveta iz vrst zaposlenih se z njegovimi ugotovitvami niso strinjali.

— (N1, 26. 9. 2022)

»Danes se res splača spremljati TV Dnevnik na RTV Slovenija. In celoten večerni program. Ne bo vam žal.«

— Uroš Urbanija (Twitter, 26. 9. 2022)

»Gledalcem se opravičujemo, da ste morali gledati tako amaterski Dnevnik, kot ga v zgodovini javne radiotelevizije niti na vaji še ni bilo.«

— Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov Helena Milinković je na protestnem shodu pojasnila, zakaj se je splačalo gledati ponedeljkov TV Dnevnik (N1, 26. 9. 2022)

»Ko sem pisal o prodanih dušah, sem se vprašal, kam bodo šle, ko pride njihov čas. Nekam na obrobje in na večino njih bo pozabil tudi gospodar, ki mu slepo služijo.«

— Retorično vprašanje Dragana Petrovca, govorca na protestnem shodu za javno televizijo v ponedeljek, 26. 9. 2022, na Trgu republike

Človek ne more več na besedo verjeti prav nikomur. Če vam povedo, da ste v bolnišnici umrli, se, preden se s tem sprijaznite, vseeno prepričajte, ali ste zares. Da vas niso morda zamenjali za kakšnega sotrpina. A kaj smrt. Še času ne gre zaupati. V nedeljo sem imel pozno zvečer po rutini odprt televizor in opazil, da veselo nažigajo oddajo V nedeljo popoldan. Kako v nedeljo popoldan? Ura je bila čez enajsto zvečer, ko spodoben krščanski svet že zdavnaj opravi večerno molitev in leže k počitku. Zmeden sem pregledal spored in ugotovil, da ni nič narobe s časom, pač pa s programsko shemo in uredniško politiko nacionalke. Namreč, oddaja je bila na sporedu popoldan na prvem programu, za tiste, ki iz verskih, zdravstvenih, ideoloških ali ekoloških razlogov prvega ne spremljajo, pa zvečer še na drugem programu. V sedmih urah dvakrat! No, če ste zamudili obe priložnosti, ste si lahko oddajo ogledali še vsaj v sredo popoldan. Za naprej nisem preverjal sporeda. In to nategovanje programa do obisti razgalja podobo in stanje nacionalke po sovražnem prevzemu.