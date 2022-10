NSi krščanskemu fundamentalizmu nasproti

(Koliko knjig vseh knjig?)

© Franco Juri

»Velikokrat slišim očitek nam, katoličanom, da bi morali biti tudi do istospolnih bolj vključujoči in naj si za zgled vzamemo papeža Frančiška, ki jih sprejema v avdience. Res je, velikokrat slišim tukaj citiranje papeža Frančiška ali iz Svetega pisma, ampak izven konteksta. Saj vemo, kaj govori knjiga vseh knjig, ki je še nad Ustavo.«

— Poslanka NSi Iva Dimic podvomi o ustavnem redu Republike Slovenije in zanika, da je ustava temeljni in najvišji pravni akt Republike Slovenije (DZ, 30. 9. 2022)

»Vladni stranki SDS in NSi sta v proceduro DZ vložili pobudo, da bi se na eni od prihodnjih izrednih sej pogovorili o programu stranke Levica, ker da njena vsebina kaže na protiustavno ravnanje stranke in njenih posameznikov.«

— (Dnevnik, 4. 6. 2021)

»Ne pretvarjam se, da lahko dokažem, da Boga ni. Prav tako pa ne morem dokazati, da je Satan utvara. Krščanski Bog morda obstaja; kot tudi bogovi Olimpa ali starega Egipta ali Babilona. Toda nobena od teh hipotez ni bolj verjetna kot katera koli druga: ležijo zunaj območja verjetnega znanja in zato ni razloga, da bi katero od njih upoštevali.«

— Bertrand Russell: What I Believe (1925)



Ko so Arabci osvajali Egipt in je leta 642 po hudih bojih padlo prastaro mesto Aleksandrija, so, kot pravi razširjena legenda, v obleganjih pri tem požgali staro antično knjižnico z izjemno zbirko. Namreč, arabski vojskovodja, Amr ibn Al As, ki je vodil osvajalski pohod na Egipt, naj bi vprašal kalifa Omarja ibn Al Hataba, kako ravnati s knjižnico, in kalif naj bi ukazal njeno uničenje z argumentacijo: »Tiste knjige, ki ustrezajo Koranu, so odveč, saj je v njem vse zapisano, tiste, ki so v nasprotju s Koranom, pa so nezaželene, bogokletne.« Stare rokopise naj bi uporabili za ogrevanje aleksandrijskih javnih kopališč.