Strojni dialog z »vrhovnim osamosvojiteljem«

Razstava Nacija – Kultura predstavlja tri različne komponente: modrost panteona, duh ljudstva in strojni dialog z vrhovnim osamosvojiteljem, kakor se javnosti predstavlja politik lokalnega značaja

Razstava Nacija – Kultura, ki jo sopodpisujeta Vuk Ćosić in Vasko Simoniti, je stroj za razmišljanje o nefiltriranem duhu ljudstva, in tudi o prepotrebni narodni spravi s stroji in algoritmi. "Za obisk potrebujete funkcionalno pismenost in dober želodec za sovražni govor," je zapisal avtor ter dodal, da to ni degenerirana umetnost, temveč generirana. Javnost je zastrupljena s sovražnim govorom, zdaj pa umetna inteligenca sovražni govor spreminja v umetnost. Ćosić meni, da je umetnikova dolžnost, da zrcali družbo, ustvarja smisel, prenaša virus svobode in je poleg vsega še didaktičen.

© nacija-kultura.si

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova bodo, 13. oktobra ob 19. uri odprli razstavo Vuka Ćosića z naslovom Nacija – Kultura. Izvirna različica tega projekta je nastala leta 2000 ob 200. obletnici Prešernovega rojstva. Narodni muzej je pripravil razstavo Pevec, ne bogat al sloveč, na kateri so bili zbrani predmeti, rokopisi in redke izdaje pesnikovih del. Ob tem sentimentalnem gradivu je bila – kot sodoben kontrapunkt – premierno predstavljena novomedijska refleksija z naslovom Nacija minus Kultura. Razstava bo na ogled do 15. januarja 2023.

"Po 22 letih smo – na pobudo Moderne galerije – projekt znova obudili, vendar s posodobljenimi gradniki. Namesto preminule Mat'kurje smo kot nepresahljivi vrelec iskrenih hrepenenj uporabili Twitter, namesto enako preminulega flash okolja pa dve bistveni aktualni tehnologiji: velepodatke (big data) in umetno inteligenco. Tokrat projekt za razliko od prve, enokanalne uprizoritve pred uporabnike postavlja tri različne komponente: modrost panteona, duh ljudstva in strojni dialog z vrhovnim osamosvojiteljem, kakor se javnosti predstavlja politik lokalnega značaja," je zapisal Ćosić.

"Medtem ko je digitalizacija vsakdanjega komuniciranja in upravnih postopkov med pomembnejšimi politično-kulturnimi izzivi današnjega časa, se sprašujemo, kako je z ohranjanjem izvorno digitalne ustvarjalnosti za prihodnje generacije na področju kulture. In tudi, kako danes, z vdorom novih medijev, sploh razumeti umetnost? V okviru Moderne galerije leta 2021 ustanovljeni Laboratorij za nove medije raziskuje in oživlja zgodnjo novomedijsko umetnost, predvsem dela, ki so bila že izvorno digitalna, vendar so zdaj težko dosegljiva. Programska platforma in strojna oprema, ki sta potrebni za njihovo uporabo in doživljanje, namreč nista več v uporabi," so zapisali v Moderni galeriji.

Bot @SonetniVenez iz tvitov Janeza Janše ustvarja poezijo v slogu Franceta Prešerna

© Twitter

Ćosićevo delo Nacija – Kultura predstavlja enega možnih pristopov k ohranjanju in posodabljanju novomedijskih umetniških del. Čeprav se sedanje delo tehnično izrazito razlikuje od izvirnika iz leta 2000, delo ohranja bogato medkontekstualno mrežo pomenov, predvsem pa osrednjo misel – detekcijo kulturnega utripa, kot ga nacija kaže skozi svojo uporabo spletnih tehnologij, v realnem času.

Vuk Ćosić, internetni veteran in pionir spletne umetnosti, soustanovitelj Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije Ljudmila, je umetnik, ki je s svojimi deli predstavljen tako rekoč vseh mednarodnih pregledih (novo)medijske ter spletne umetnosti. Že ob dvestoti obletnici Prešernovega rojstva se je poglobljeno in medijsko-kritično ukvarjal z rabo slovenščine na takratnem svetovnem spletu (portal Mat'kurja) v izvirni različici projekta Nacija – Kultura. Tokrat se to izvorno digitalno delo ponovno uteleša za današnji trenutek.