Želite Janšo za predsednika? Volite Logarja!

(predsedniške volitve kot test politične inteligentnosti)

© Franco Juri

»Po zatemnitvi, ki je nastala v državi po državnozborskih volitvah, lahko velik korak k jutru, ki bo po tej zatemnitvi čim prej nastopilo, naredite, da podprete neodvisnega kandidata za predsednika republike Anžeta Logarja.«

— Janez Janša o jutranji zarji, ki jo prinaša izum kategorije neodvisnega strankarskega kandidata (citirano po N1, 11. 10. 2022)

»Vas ne skrbijo ocene tudi bivših pomembnih članov stranke, da je SDS razvila kult osebnosti in da je zaradi tega v težavah?

– To je treba vprašati tiste, ki dajejo takšne izjave.

Torej se ne strinjate, da je stranka, katere član ste in kjer opravljate pomembno funkcijo, razvila kult osebnosti?

– Vsak lahko v okviru stranke razvije svojo pot, sam sem to storil in za to sem SDS hvaležen.

Zanimivo pri vas je, da nam v vseh teh letih ni uspelo zabeležiti niti ene kritične besede na račun vodstva stranke, konkretno predsednika stranke. To bi lahko morda pripisali tudi temu, da so kritiki hitro zapustili stranko. – Sem član SDS in odgovarjam za dejanja, ki jih opravljam. Dokler lahko predstavljam politiko, za katero menim, da je pravilna, bom aktiven.«

— Neodvisni strankarski kandidat Anže Logar je v intervjuju do obisti razvil strategijo preživetja predsedniške tekme brez razkritja kateregakoli političnega stališča (Dnevnik, 8. 10. 2022)

Uf, kako zavidam Avstrijcem. Gredo na volitve in že v prvem krogu za drugi šestletni predsedniški mandat izvolijo široko sprejemljivega, ekološko osveščenega socialnoliberalnega kandidata Van der Bellna, ki mu nihče od naših kandidatk, kandidatov ne seže do kolen. A izbirali bomo točno med temi, ki se gnetejo med koleni in gležnji avstrijskega predsednika. In to je deprimirajoče. Tudi sam, kot politični voajer z dolgim stažem, sem precej negotov. Koga, če sploh koga voliti. A hkrati vem, če ne greš volit, daš svoj glas tistemu, ki ga najmanj želiš, ki se ti zdi najmanj primeren.