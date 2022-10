35 let lezbičnega gibanja v Sloveniji

19. večer sodobne LGBT+ proze in poezije bo posvečen lezbičnim vsebinam

V Galeriji Škuc bo danes, 18. oktobra ob 20. uri, potekal že 19. večer sodobne proze in poezije avtoric_jev LGBTQ+. Ker letos obeležujemo 35. obletnico lezbičnega gibanja v Sloveniji, so vsako avtorico oziroma avtorja prosili, naj se poleg s svojim opisom predstavi tudi z umetniškim delom z lezbično vsebino ali lezbične/sapfične avtorice, ki je na njej ali njem pustilo močan vtis.

Oktobra 1987 je nastala lezbična skupina LL v okviru feministične skupine LILIT, ki danes velja za najstarejšo tovrstno organizacijo v Jugoslaviji in tudi vzhodni Evropi. Istočasno je v reviji Mladina izšla priloga Ljubimo ženske: Nekaj o ljubezni med ženskami s prispevki šestih avtoric, ki predstavlja prvi lezbični manifest in medijski "coming out." Januarja 1988 se je skupina osamosvojila in ustanovila Lezbično sekcijo LL pri Društvu ŠKUC.

Oktobra 1987 je nastala lezbična skupina LL v okviru feministične skupine LILIT, ki danes velja za najstarejšo tovrstno organizacijo v Jugoslaviji in tudi vzhodni Evropi. Istočasno je v reviji Mladina izšla priloga Ljubimo ženske: Nekaj o ljubezni med ženskami s prispevki šestih avtoric, ki predstavlja prvi lezbični manifest in medijski "coming out."

Nastopajoče_i: Jedrt Lapuh Maležič, Milan Šelj, Tanja Matijašević, Katja Šušteršič, Tom Veber, Pino Pograjc, Nadja Svetlin Kastelic, Jelka Zorn, Vesna Lemaić, Nežka Struc, Teja Oblak, Hannah Koselj Marušič, Špela Setničar, Nina Klemenčič, Iva Jevtič, Nilu Zym Jakopin, Sara Fabjan, Nejka Jevšek, Urša Majcen, Petra Hrovatin, Veronika Razpotnik. Dogodek bo povezovala Špela Setničar.