Kako izvoliti Nelogarja

(Je kulak primeren za predsednika republike?)

»Razrednega sovražnika iščejo zunaj kolhozov, iščejo ga v ljudeh z zversko fiziognomijo, z velikanskim zobovjem, z debelim vratom, s karabinko v rokah. Iščejo kulake, kakršne poznamo z lepakov. Toda takšnih kulakov že zdavnaj ni več na površju. Današnji kulaki in njihovi pomagači, današnji antisovjetski elementi na vasi – so večidel ’sladki’ ljudje, skoraj svetniki. Nikdar ne porečejo – dol s kolhozi. So za kolhoze. Vendar pa v kolhozih tako sabotirajo in kvarijo delo, da bo to kolhoze drago stalo … Da izsledimo tako spretnega sovražnika in ne nasedamo demagogiji, moramo imeti v sebi revolucionarno budnost, imeti moramo v sebi sposobnost, da strgamo s sovražnika krinko in pokažemo kolhoznikom njegov resnični, kontrarevolucionarni obraz …«

— Generalni sekretar VKP(b), tovariš Josif V. Stalin, je že leta 1933 v govoru O delu na vasi pokazal, kako prepoznati pojav kulaštva (V: Vprašanja leninizma, str. 450, Cankarjeva založba, 1948) »Kandidat za predsednika republike Miha Kordiš je po mnenju poslanske skupine SDS zlorabil institut socialnega podjetništva, zato so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za delo, ki mu Kordiš sicer tudi predseduje … Zavod NDP TOZD ima v lasti njivo, na kateri so prostovoljci samo v enem letu opravili 800 ur dela, za kar naj bi plačilo prejeli v pridelkih, je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec zapisala v zahtevi za sklic nujne seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Zavod ima v lasti še spletno trgovino, kjer poleg lastnih pridelkov prodaja tudi produkte domačih in tujih partnerjev. …. Kordiš bi lahko svojo „kolektivno njivo“ obdeloval in na njej gradil skupnost tudi na dogovorni ravni, torej brez formalne ustanovitve socialnega podjetja, je zapisala Godčeva.«

— Politkomisarka iz SDS, tovarišica Jelka Godec, je leta 2022 prepoznala kulaštvo in protikolhozno delovanje predsedniškega kandidata (STA, 18. 10. 2022)

Le dva dni je še do volitev za funkcijo predsednika republike. A vse je še odprto. In ne le da ne vemo, kdo bo šel v končni spopad, ampak ne vemo niti, ali si koalicija (brez Levice, ki ima svojega kandidata) resnično želi zmage. Ker ni za kandidata naredila še prav nič. Še za samo SD ni gotovo, kaj sploh hoče in želi. Za začetek bi veliko naredila že, če bi vsaj v zadnjih dneh in urah mandata kritično ocenila prispevek svojega podtaknjenca Pahorja v slovensko politično krajino zadnjega desetletja. In bi se za svojo odgovornost opravičila javnosti in volivcem. Dobro, SDS je res dala kandidata, ki je limitiran kot ujetnik imidža stranke, a ima po drugi strani latentnega podpornika prav v neodzivni navezi SD-GS, ki ne izkoristi svojega animacijskega potenciala. Glede na ljudsko voljo, ki se je demonstrirala in artikulirala 24. aprila, bi moral kandidat Logar pogoreti že v prvem krogu. A ker je naveza SD-GS anemična in z neprepričljivimi kandidatkami/kandidati, ki so ali že odpadli ali skušajo v zadnjem hipu skočiti na kompozicijo, vodečo v drugi krog, je čisto mogoče, da se bo Logar, ki so ga mediji, po vsem, kar se je v Janševem mandatu dogajalo v družbi, državi in medijih, pustili, da preskoči in zataji svojo aktivno vlogo v avtoritarni stranki SDS in se prešverca v predsedniško palačo. Skoraj nobenih vprašanj in še manj vztrajanja pri odgovorih o Janševem ignoriranju in diskreditiranju sodne veje oblasti, o povezovanju z najbolj nedemokratičnimi državami znotraj EU, o žaljivem tvitanju JJ, o sistematičnem kršenju človekovih pravic, o zavajanju evropskega parlamenta, o poskusih likvidacije STA, o kulturni revoluciji na RTVS ... A če ga že mediji mazilijo, bi človek pričakoval, da se bodo potrudili vsaj izzivalci. Pa se ne. Nekaj malega se iskri edino med Pirc Musarjevo in Brglezom. Toda ravno ta del spopada je najbolj občutljiv, ker bo eden od obeh moral že pojutrišnjem (v nedeljo zvečer) čestitati in zaželeti srečo drugemu v drugem krogu volitev, v spopadu z »neodvisnim kandidatom SDS«, ter pozvati svoje volivce, volivke, naj ga v njem podprejo. Aktualni spopad Kučan – Golob je bolj slabo ogrevanje za tak scenarij.