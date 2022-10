Vsiljeni rasizem

Dokumentarec Žica eno najbolj nehumanih potez Republike Slovenije prikaže skozi oči najbolj prizadetih

V filmu spoznamo tudi ljudi, ki se, ko se jim zdi, da slišijo begunce, primejo za nož.

Možnost nenehnega, sproščenega, igrivega prehajanja meje med bratskima republikama, kasneje novonastalima državama, je od nekdaj veljala za enega največjih čarov kopanja v reki Kolpi, po hrvaško Kupi. Zabredel si v reko, ki se vije med idiličnimi nabrežji in gozdovi, in zdaj si bil v Sloveniji, tri zamahe kasneje na Hrvaškem. Pa spet tu in spet tam. Seveda ni naključje, da se je meja vzpostavila prav na sredini rečne struge, stoletja so ljudje na tem prostoru živeli skupaj.