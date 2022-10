(Pre)živi, smej se, ljubi

Kolektiv Kvadratni meter, ki z umetniškimi intervencijami opozarja na stanovanjsko krizo v prestolnici, je galerijo Aksioma zaprl za javnost in jo preobrazil v turistično nastanitev

Tri od štirih članic kolektiva Kvadratni meter (od leve proti desni), Teja Miholič, Klara Kracina in Sangara Perhaj, na razstavi Dobrodošli v ljubljanski Aksiomi.

© Domen Pal

Prejšnji teden je v ljubljanskem projektnem prostoru Aksioma potekalo nenavadno odprtje nenavadne razstave. Obiskovalci so se sprehodili po natančni rekonstrukciji karikirano generičnih nastanitev za turiste, kakršne navadno najdemo na razvpiti platformi Airbnb, nato pa so jih avtorice projekta Dobrodošli, članice umetniškega kolektiva Kvadratni meter, vrgle iz galerije in jim pojasnile, da si lahko razstavo ogledajo le tako, da Aksiomo najamejo prek Airbnbja. Performativna gesta simbolizira dejstvo, da so nam dostojni bivalni prostori v prestolnici čedalje manj dostopni oziroma da lahko vanje vstopimo le, če sežemo globoko v žep. Kolektiv umetnic je Aksiomo za mesec dni preobrazil v nastanitev, ki jo prek Airbnbja lahko najame kdorkoli, turisti in vi sami, sicer pa je za javnost zaprta.