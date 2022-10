Zvok kot politično orodje

Glasbeno-vizualni performans Izmaknjene sanje

© Arhiv Cukrarne

V kleti Cukrarne bo danes, 27. oktobra ob 19. uri nastopil bobnar, skladatelj in elektroakustični glasbenik Uriel Barthélémi, ki bo uprizoril glasbeno-vizualni performans z naslovom Izmaknjene sanje. Performans je razmislek o različnih uporabah zvoka kot političnega orodja. Ob 20. uri bo v Cukrarna baru sledil pogovor z avtorjem, ki ga bo vodil Luka Zagoričnik.

Zvok in glasba sta zelo natančna jezika, kar dobro razumejo tudi multinacionalke in države, zato ju uporabljajo na različne načine. V zgodovini so se oblasti pogosto zatekale k njuni uporabi, med vojnami pa je bilo opravljenih veliko raziskav za uporabo novih artefaktov, kar dejansko poteka že več tisočletij. Kako bi lahko ugrabili glasbo? Katera zvočna orožja uporabljajo naše demokracije?

Uriel Barthélémi raziskuje to smer na zelo svoboden in oseben način ter se sprašuje o njej, saj je botrovala raziskavam in fantazijam vseh vrst ... Postavitev, v kateri so tolkala združena z elektroniko, tradicionalna akustična glasbila pa z novimi akustičnimi instrumenti, je sestavljena iz več stojal, ki bodo razporejena po prostoru, s čimer se bo publika skupaj z izvajalcem potopila v osrčje naprave in ustvarila akustično prostorskost skupaj z elektroniko.

Njegov jezik združuje tolkala, performans, zvočno in video programiranje ter kompozicijo. Ta polimorfna in večkulturna razsežnost je prisotna v vsakem njegovem projektu. Večplastnost njegove identitete je razvidna iz glasbenih del, ki jih ustvarja, saj so gosta in neopredeljiva. Po študiju na francoskem konservatoriju se je začel ukvarjati z elektroakustičnim skladanjem. Tako je od leta 2002 sodeloval tudi na številnih področjih uprizoritvenih umetnosti – plesu, lutkah in gledališču – kot tudi v vizualni umetnosti.

V svojem delu združuje bobne in elektroniko, fleksibilen kompozicijski slog in improvizacijo. Njegova dela so naročili Lafayette Anticipation, FIAC, Maerzmusik, Sharjah Art Foundation, Intonal Festival, … Sodeluje in nastopa s številnimi umetniki, kot so Kazuyuki Kishino (KK NULL), Hélène Breschand, Tarek Atoui, Nikhil Chopra, Hassan Khan in Taro Shinoda. Leta 2018 je bil izbran za "Shape" umetnika, trenutno je skladatelj na dlje trajajoči rezidenci v Césaré-cncm, leta 2023 pa bo rezidenčni umetnik v Rauschenbergovi fundaciji.

