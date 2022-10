Komentar / Človek v šipi

(do volitev bo mali Pahor, po njih pa spet mali Janša)

© Franco Juri

»Tukaj, s tega mostu, je hotel skočiti nekdo v reko, ki se je za njim razlivala v tišino, mir in mrak. A ni!!«

— Napis na mostu v drami Petra Božiča Človek v šipi (1955/1970)

»Marko Urbanija: militantno krilo @strankalevica, inštitut @8Marec je danes pričelo 2. krog volitev z odigranim incidentom .#čosičmavasrad Libertarec: Pričakovana histerična predsedniška kampanja Svobodnjakov se je začela. Pričakovati je mnogo izmišljenih ekscesov, da bi se ustvarilo ozračje strahu pred voždovimi mračnimi silami t. j. opozicijo. Večinoma se bo to dogajalo na ulici preko proxyjev.

Peter Hrastelj: … Povsem možno je, da je tudi konstrukt, da z zaigrano vlogo žrtve odigra kampanjo, mnogo jih bo nasedlo. Sori ampak tisti oči, mami, dedi je že malo patetično … Zelo dvomim v resničnost dogodka.«

— Janez Janša je s poobjavo tvitov drugih uporabnikov, ki namigujejo, da je napad na Niko Kovač izmišljen, eksplicitno pokazal, kdo je dejanski prokurist hujskaške tovarne zlobe.

V predsedniški kampanji je Janša doživel največje mogoče ponižanje. Morda celo večje, kot je bil zgodovinski aprilski poraz. Namreč, ob Logarjevi etapni zmagi se ni smel z njim javno poveseliti, stopiti pred kamere in dvigniti njegove roke v šampionski drži: češ, poglejte ga, moj kandidat! Zvečer, ko so po štabih odpirali penino, je bil tako rekoč ilegalec. Zatajen, zanikan, prikrit. Kamere so ga ujele zgolj v temačni ulici pred štabom in za motnimi steklenimi vrati v prostoru štaba. Hja, človek v šipi!