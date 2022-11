»Vloga gledališča je, da se postavi za resnico, ne glede na to, kako nevarna je lahko«

"Gledališča so zaradi izolacije, pomanjkanja druženja in fizičnih stikov zelo trpela. Mislim, da se gledališčem ni treba prilagajati izrednim razmeram. Nekateri so imeli trendi ideje, kako dobro je delati spletne predstave, ker dosežejo več ljudi. To je sranje in v to ne verjamem! Bistvo gledališča je živ, neposreden stik s publiko, vpliv igralcev na gledalce in gledalcev na igralce. Potrebujemo tehten premislek o škodi, ki so jo gledališča utrpela med pandemijo, pa tudi o tem, kako so politiki po vsem svetu izkoristili nastalo situacijo. Vloga gledališča je, da se postavi za resnico in jo izreka, ne glede na to, kako nevarna je lahko."

(Madžarski režiser Gábor Tompa o tem, da so se gledališča v času pandemije prilagodila in začela delati na drugačen način; v intervjuju za Nedelo)