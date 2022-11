Kaj pomeni nositi avbo?

Razstava v Pionirskem domu

© Pionirski dom

V prostorih Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je do 23. novembra na ogled razstava tečajnikov z naslovom Auba Hauba. Avbo so interpretirali: Viktor Barlič, Ivica Bizjak, Ivana Brečko, Mateja Duhovnik, Tjaša Hafner, Tatjana Kobe, Uršula Orel, Livija Pirc, Eva Rolih, Jasmina Sanda, Suna Srdić, Ana Vesel.

V Slovenskem etnografskem muzeju so zapisali, da je bila avba v preteklosti pražnje pokrivalo premožnih kmetic in da jo lahko danes srečamo le še kot del narodne noše, ki je del oblačilne kulture ob kulturnih, verskih, turističnih in drugih priložnostih.

"Navdih smo našli pri petih slovenskih umetnicah: slikarki Tini Dobrajc, modni oblikovalki Sanji Grcić, intermedijski umetnici Maji Smrekar, dramaturginji in umetnici Simoni Semenič in dramski igralki Katarini Stegnar. V raznolikih umetniških govoricah lahko srečamo avbo in tako smo gradili vez med preteklostjo, etnografskim izročilom, s sodobno umetnostjo, v sedanjostih in sočasnostih ustvarjalnega praznovanja v kletnih prostorih Art centra," je ob razstavi zapisal Boris Beja.

Z mladimi in starejšimi ustvarjalci so premišljevali skozi vprašanja, kaj pomeni nositi avbo, ali je avba resnično nacionalna in utrjuje našo zavest, kakšna je sodobna Slovenka? In ali si lahko avbo nadene moški z brki, sosedov psiček. Vsa ta vprašanja so z akrilom odslikali na papirju. Slikarskim izdelkom pa se pridružuje še barvni linorez in relief v glini.

"Barvitost se kaže tako v formalnem pogledu kot tudi v vsebinskem, kjer prav vsako delo vključuje svoje zglede in zgodovinske reference. Nanašali smo se na delo Ferda Vesela Pred svatbo, Petkovškovo Dekle v narodni noši, Gasparijeve plebiscitarne letake, secesijske zglede v ilustracijah in publikacijah, plakatih, hrastoveljskem mrtvaškem plesu, interjerju Vurnikove na Miklošičevi," je še zapisal Beja.

Razstava je na ogled do 23. novembra, vsak delovnik med 14. in 19. uro.