»Film praktično nima moči. Ne bo rušil državnih sistemov in ne spreminjal sveta«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da film praktično nima moči. Ne bo rušil državnih sistemov in ne spreminjal sveta. Če v mraku kinodvorane v usodi nekoga vidite zrcalo svoje usode, če v nekomu lahko prepoznate sebe, potem vam lahko zelo pomaga, takrat lahko enostavno doživite svojo malo katarzo. Mislim, da bi moral film milimeter po milimeter spreminjati ljudi, ne skupin. Če film pripoveduje zgodbo, ki se gledalca nekje dotakne, ta zgodba ostane z njim. Zato mislim, da je občinstvo tako zelo pomembno in sem pristaš kinematografov. Mislim, da je škoda, da se delajo filmi, ki niso za kino. Ker v tem trikotniku med menoj, platnom in gledalcem pravzaprav živi film. In če dam gledalcu možnost, da s tem platnom odide, da ima neko svojo misel, nekaj, kar ga spodbudi k nečemu, to je največ, kar lahko film da."

(Hrvaški režiser Rajko Grlić.o tem, kakšno moč ima lahko film; v intervjuju za STA)