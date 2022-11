Komentar / Čakajoč na Jacka Langa

(Kdo bo medtem upravljal mestni potniški promet?)

© Franco Juri

»Volitve niso poroka, so javni prevoz. Ne čakamo na tistega pravega, ki bo absolutno popoln, čakamo na avtobus in takrat, ko ni direktnega, izberemo pač tistega, ki pelje bliže našemu cilju.«

— Krilatica iz proglasa protestne ljudske skupščine, ki je pozival na predsedniške volitve

Evforija ni trajala dolgo in ni povzročila takšnega izliva čustev, kot smo jim bili priča aprila po državnozborskih volitvah. Ampak v redu. Volivke in volivci niso izbirali med popolnim in slabim. Zato mnogi niso z navdušenjem obkrožali številke zmagovalke. A so jo vseeno večinsko izbrali. Tako je v kompetitivnih demokracijah najpogosteje. Pač, vsi koncepti in vsi kandidati/kandidatke so suboptimalni. Zato izberemo tistega/ tisto, ki pomeni »manjše zlo«.