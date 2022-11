Mednarodni estival sodobnega plesa CoFestival

Na letošnjem festivalu se bo zvrstilo devet predstav

Michiel Vandevelde: Goldbergove variacije

© Arhiv CoFestivala

Od 25. novembra do 1. decembra bo v Ljubljani potekala enajsta edicija mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestival, ki nastaja v koprodukciji Kina Šiška in NDA Slovenija. Na festivalu se bo zvrstilo devet predstav, spremljal pa ga bo diskurzivni program, sestavljen iz pogovorov, predstavitev knjig, filmskega programa ter predstavitve publikacije ob desetletnici festivala.

Letošnji CoFestival lahko razdelimo na tri tematske sklope. Prvi koreografsko snov obravnava skozi kolektiven ali subjektiven čas (Moritz Ostruschnjak, Michiel Vandevelde, Mateja Rebolj in Magdalena Reiter, Alma Söderberg in Cullberg), drugi telo in življenje motri skozi prizmo virtualne in digitalne krajine (Yuske Taninaka, Aleksandar Georgiev z ekipo, Barbara Matijević in Giuseppe Chico), tretji pa sodobni trenutek pretvarja v poetično podobo, ki se neizogibno izteka v naravo (Vera Ondrasikova s kolektivom).

CoFestival 2022 bo odprl udaren plesni solo nemškega koreografa Moritza Ostruschnjaka Plesne inštrukcije (Ne bo večno tako), v katerem se zabavna enciklopedija plesnega vitalizma sooči z vprašanji kontekstualnih smislov. Barbara Matijević in Giuseppe Chico se v predstavi Zaslonajstniki II ukvarjata s sedimenti naših digitalnih krajin in navad.

438363861

Mladi japonski umetnik Yuske Taninaka v solu Galop z biometričnimi metodami, ki jih v forenzičnih raziskavah uporabljajo kriminalisti, problematizira identificirano telesno gradivo. Aleksandar Georgiev z ekipo si za koreografsko partituro jemlje meditativne in ornamentalne digitalne krajine Skrinsejver. Vera Ondrasikova se s svojim kolektivom v predstavi Priča ukvarja s potmi in stranpotmi naših sodobnih zagat s spreminjajočo se narave.

Michiel Vandevelde v izjemni predstavi Goldbergove variacije, s katerimi je emblematični sodobnoplesni solo nekoč ustvaril Steve Paxton, Bachovo partituro izpostavlja mikroskopiji sodobnega plesnega trenutka, vprašanjem normativnih in singularnih teles. V Bachovo glasbeno krajino svoji plesni sedanjost in preteklost umeščata tudi Magdalena Reiter in Mateja Rebolj, ki po dveh desetletjih po Formi Interrogativi spet sodelujeta v predstavi Preludiji in fuge.

B506eWoE4H8

Beno Novak, predstavnik najmlajše generacije plesnih umetnikov, je skupaj z glasbenikoma Boštjanom Simonom in Elvisom Homanom naredil predstavo Vstajenje 2.0, ki razpira horizontalno doživljanje zvoka, giba in časa kot niz enakovrednih elementov, ki se dogajajo hkrati in tvorijo osnovo za proprioceptivno doživljanje plesa. Iz sekunde v sekundo smo pozvani, da prisostvujemo dogajanju tukaj in zdaj.

Festival bo sklenila predstava Noche Alme Söderberg in ansambla Cullberg, ki je ustvarjalno nadaljevanje njenega dela Poslušalci (2020), glas in ples pa se v njem naselita v sinkopi, ki v glasbi pomeni izmik pričakovanemu metričnemu poudarku, v medicini pa izgubo zavesti.

zd-FhqCUVRA