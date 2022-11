Komentar / Janšizem je stanje duha

(trikrat ZA splavitev nadloge)

© Franco Juri

»Včeraj so bile lokalne volitve. Tako za župana kot za mestni svet se nismo odrezali dobro. Zato odstopam kot predsednik MO SDS Ljubljana. Po 12 letih se poslavljam iz ljubljanske politike. Ker je tako prav.«

— Anže Logar ni razkril, kaj pomeni njegov odstop (Twitter, 21. 11. 2022)

»Legitimnost za spreminjanje zakona o RTV-ju je vlada dobila na volitvah, razlogov za to pa je kar nekaj.«

— Premier Janez Janša je pojasnil, da je njegova vlada mandat za spreminjanje zakona o RTV leta 2005 dobila na volitvah leta 2004 (MMC TVS, 19. 9. 2005)

»Če bi vlado vodil Janez Janša, ne bi bilo potrebnih nobenih referendumov, ker se ne bi sprejemali zakoni, ki gredo v škodo ljudi.«

— Zvesti član SDS Zvone Černač je razkril, da so referendumi smiselni in potrebni le takrat, ko je Janša v opoziciji (MMC TVS, 6. 10. 2022)

»Zamrznitev zaposlovanja je bila za hišo katastrofa, toda ne moreš zaposlovati ljudi zato, da delajo vzporedne oddaje, in to slabe. Brez kakršnih koli izkušenj jih postaviš pred kamero in jim daš v roke uredniška pooblastila. Očitno gre za menjavo ljudi, ki nekaj znajo, s tistimi, ki znajo poslušati. … To, kar se sedaj dogaja, je do popolnosti izpeljan namen, ki je bil jasen že iz Grimsovega zakona o RTVS iz leta 2005. Vse, kar se dogaja, je ta zakon omogočil. Nič ni nepričakovano.

— Dolgoletni novinar in urednik Drago Balažič v intervjuju za Dnevnikov Objektiv (19. 11. 2022)

Kdo je torej zmagovalec lokalnih volitev? Seveda SDS. To se je vedelo že vnaprej. Janša vedno zmaga. Tudi ko izgubi. Vsak, še tako boleč in ponižujoč poraz predstavi kot zmago. Tako je bilo tudi ob zgodovinskem porazu aprila letos. In ko je Nataša Pirc Musar – ne sicer triumfalno, a vendarle prepričljivo – premagala Logarja, čeprav se je ta na vse kriplje trudil prikriti izvor in pripadnost, Janša ni zmogel rutinske čestitke zmagovalki, ampak jo je degradiral s pripisanim pričakovanjem, da se bo opravičila za laži, ki jih je menda izrekla o SDS (!?). In če bi pri Logarju bilo vsaj malo verodostojnosti v drži, ki jo je volivcem prodajal med kampanjo, bi se na tak eksces svojega vodje moral odzvati. No, vsekakor pa se je odzval na katastrofalne izide lokalnih volitev v Ljubljani. Odstopil je s položaja vodje ljubljanske SDS. Seveda je to ob drugih dvoumnih izjavah dodatno zbudilo špekulacije o resničnih namerah in motivih člana stranke, ki ta čas nagovori prepričljivo več volivk in volivcev kot njegov šef. Kar je za Janšo gotovo grenko spoznanje. Resda lokalne volitve ne odražajo v celoti trenutnih razmerij sil na državni ravni. Pač, lokalne volitve niso enovita zgodba, ampak so mozaik, sestavljen iz 212 manjših ali večjih koščkov.