Sejem ilustracije v živo in na spletu

Na letošnjem sejmu se bo predstavilo 30 najvidnejših domačih ustvarjalcev

Decembrski sejem ilustracije

© Domen Pal

Od 1. do 24. decembra bo v Galeriji Vodnikove domačije in na spletu potekal VIII. Decembrski sejem ilustracije, ki bo ponudil možnosti za ogled in nakup ilustracij 30 najvidnejših domačih ustvarjalcev starejše in mlajše generacije. Na sejmu bodo razstavljeni tako originali kot podpisani printi, omejenih in neomejenih serij, z okvirji in brez.

Na sejmu se predstavljajo: Marta Bartolj, Zvonko Čoh, Trina Čuček Meršol, Tina Dobrajc, Ančka Gošnik Godec, Miha Hančič, Klara Jan, Marjanca Jemec Božič, Zala Kalan, Maja Kastelic, Samira Kentrić, Ema Kobal, Anka Kočevar, Manca Krošelj, Polona Lovšin, Ana Maraž, Matija Medved, Eva Mlinar, Nina Mršnik, Silvan Omerzu, Andreja Peklar, Lidija Plestenjak, Tereza Prepadnik, Petra Preželj, Jelka Reichman, Hana Stupica, Peter Škerl, Gorazd Vahen, Meta Wraber, Ana Zavadlav.

Del vsakoletnega sejma ilustracije so tudi sobotna druženja z ilustratorji, ko obiskovalci sejma spoznavajo avtorje, z njimi klepetajo in jih kaj povprašajo, ilustratorji in ilustratorke pa spoznavajo svojo publiko in kupce svojih del ter odgovarjajo na vprašanja.

Na sejmu sodelujoče ilustratorke bodo razgrnile in predstavile proces dela na svojih projektih. Ana Zavadlav bo delila potek ilustriranja za zbirko Italijanskih pravljic Itala Calvina, ki je pravkar izšla pri Založbi Mladinska knjiga, Eva Mlinar delo za muzej Wellcome Collection v Londonu, Maja Poljanc in Petra Švajger pa Slovenske basni, ki so nastajale s podporo Centra za kreativnost.

V Pravljičnem studiu bodo razvili pripovedovalsko kocke, pripovedovalske prosojnice in pravljični zemljevid in številne načine, na katere se lahko igramo z njimi in pripovedujemo zgodbe. V igro vas bodo pospremile mentorice Pravljičnega studia Špela Frlic, Maša Jazbec in Nuša Jurjevič.

Otroci bodo pokukali med podobe in spoznali ilustratorko Anko Kočevar. Skozi kratek filmček bodo obiskali njen atelje in izvedeli kako Anka ustvarja svoje neverjetne kolaže. Na delavnici bodo, pod Ankinim mentorstvom, tudi sami ustvarili kolaž in se preizkusili v magnetnih igrah, ki so nastale iz njenih ilustracij.

Pripravili bodo tudi dan pripovedovanja, na katerem bodo sodelovali: pripovedovalka: Katja Preša, animacija ilustracij: Jure Lavrin, glasba: Andrej Fon.