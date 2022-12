Uvodnik / Kriminal na RTV Slovenija, III.

Dan po referendumu, na katerem je spremenjeni zakon o RTV, ki ga je napisala civilna družba, sprejela pa vladajoča koalicija, dobil dvotretjinsko podporo volivcev, je ekipa Janeza Janše pod vodstvom Andreja Graha Whatmougha in Uroša Urbanije nadaljevala nadlegovanje tam zaposlenih. Že zjutraj se je začelo, kot da se dan prej ni zgodilo nič. Gre za brutalno nadlegovanje in šikaniranje, kakršnih v Sloveniji še nismo videli – in vse to se dogaja na očeh javnosti in inšpekcije.

Je to presenetljivo? Čeprav se zdi vse na robu razuma, vse skupaj je že kot kakšen psihološki triler, je treba ponavljati: namen političnih eksekutorjev, ki jih je Janša poslal na TV Slovenija oziroma nabral tam, ni politično preoblikovanje TV Slovenija, ampak njeno uničenje. RTV Slovenija je kot tanker, težko in počasi spreminja smer, a ko ga enkrat usmeriš v čeri, ga ne reši več še tako izjemen kapitan. In to danes počnejo Grah Whatmough, Urbanija, Jadranka Rebernik, Vesna Zadravec in drugi, ki so se za malo več pozornosti in malo več denarja priključili kot »kolaboranti« pri tem početju. Gre za načrtno uničevanje, dobesedno demoliranje, razstavljanje javnega zavoda. Namen je jasen: bolj ko bo uničena RTV, težje se bo pobrala, manjša bo njena prihodnja moč, močnejši bo položaj medijev v lasti SDS. Bolj ko jim jo bo uspelo uničiti, težje bodo na RTV Slovenija tudi po uveljavitvi novega zakona dobili nove ali stare kadre, težje bodo privabili kompetentne ljudi.

Kaj vse so že uničili, niti ne vemo: ne vemo, koliko ekip in pogodb je že šlo v nepovratno smer in jih ne bo mogoče nikoli več obnoviti, z nekaterimi legendarnimi oddajami vred. Zaposleni na RTV Slovenija že vedo, da morajo le počakati, da se ta mora neha, in zdaj tudi ni več nobenega dvoma več, da konec prihaja, vendar bo Janševa ekipa vseeno izkoristila vsak dan za povzročanje nadaljnje škode. Ne gre le za informativni program. Ogrožene so pogodbe o prenosih športnih prenosov, ogroženi so dolgoročni dogovori in nabave, dolgoročni zakupi. Vse bodo naredili, da bo škoda čim večja – tako kot doslej, a zdaj še toliko bolj brezkompromisno. Naj ponovimo: SDS ima v svoji orbiti medije, konkurenčne RTV. Dela v njihovo korist.

Kaj je mogoče sploh narediti?

Na eni strani so zdaj na potezi zaposleni. Ker gre za načrtno povzročanje škode in slabo gospodarjenje, bi morali zelo natančno spremljati in beležiti ta dejanja ter jih vestno prijavljati inšpekcijam, računskemu sodišču in seveda – ko gre za zavestno škodljivo ravnanje – tudi kriminalistom. Tudi zaradi ostalih institucij in prihodnjih uprav na sami RTV je pomembno, da morebitno ravnanje v škodo javnega zavoda – kateregakoli – dobi tudi sodni epilog.

Tudi politika ne more zgolj čakati, da bo prišlo do uveljavitve novega zakona, in vmes opazovati, kako Janševo vodstvo na RTV Slovenija načrtno uničuje javno premoženje, kar RTV Slovenija dejansko je. Tretji odstavek 18. člena obstoječega zakona namreč jasno določa, da članu (obstoječega) programskega sveta, ki ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje oziroma izvolitev, preneha mandat.

In med pogoji za imenovanje je prav delovanje v javnem interesu in v interesu javne RTV. Ali sedanji svet RTV Slovenija deluje v javnem interesu? Ali deluje v interesu RTV Slovenija? Ne. Kot je opisal član sveta RTV Slovenija in SDS Slavko Kmetič, ta svet deluje v korist politične opcije kot en mož, naroča celo odgovorni urednici, kaj naj dela. A to je delo v korist politične opcije, ne pa RTV Slovenija in javnosti. Z drugimi besedami: državni zbor ima že danes podlago, da ugotovi, da je programskemu svetu mandat prenehal.

To seveda v vladajoči koaliciji vedo že dolgo časa – a te zakonske možnosti doslej niso izrabili, ker niso želeli, da bi se jim pred referendumom očitalo, da ne zaupajo javnosti in njeni podpori na referendumu. Verjetno so tudi pričakovali, da bodo eksekutorji javne RTV, ki jih je na referendumu javnost tako jasno odpoklicala, razumeli sporočilo in dan po referendumu odstopili. A to se ni in se ne bo zgodilo: od Janše so dobili drugačna navodila. Prav zato ima zdaj vladajoča politika legitimno dolžnost, da ugotovi, da člani sveta ne izpolnjujejo več osnovnega pogoja – ker ne delujejo v javnem interesu. Ker je »javni interes« ne nazadnje spregovoril na referendumu. Ne samo to: veljalo bi razmišljati tudi o sprožitvi pregona zoper člane programskega sveta zaradi povzročene škode.

Vsak dan šteje. Vsak dan se šikaniranje in mobing nadaljujeta. In česa takega v tej državi res še nismo videli – predvsem pa nismo videli, da bi tako šikaniranje in izživljanje nad zaposlenimi trajali toliko časa, javnost in politika pa bi ju zgolj opazovala.