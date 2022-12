»Vsaka travma zahteva svoj čas, da priplava na površje«

IZJAVA DNEVA

"Vsaka travma zahteva svoj čas, da priplava na površje in se lahko ubesedi. To so plasti, o katerih ne govorimo. Mnogo filmov govori o holokavstu in zgodbah preživelih, in to je pomembno, vendar sem v tem filmu kamero zasukala, zanimalo me je, kaj se dogaja v poslušalcih, v njihovem nezavednem, kako te zgodbe razumejo in kakšen učinek imajo na njihove identitete in pogled na svet."

(Izraelska ustvarjalka animiranih filmov Tal Kantor, ki je na festivalu Animateka predstavila najnovejš kratki film Pismo prašiču, ki izhaja iz pričevanja preživele žrtve holokavsta, v ospredje pa postavi mlado poslušalko te zgodbe; via STA)

4G37KERv7us