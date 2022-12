Ali najboljši v kulturi Slovenijo že zapuščajo?

IZJAVA DNEVA

"Dejstvo, da so slovenski kulturni menedžerji in menedžerke tako zaželeni, zaželene v tujini, je po eni strani spodbudno in laskavo, po drugi pa za majhna okolja, kakršno smo, tudi nevarno. Lahko pomeni, da bodo najboljši odšli. Da že odhajajo? Kdo bo ostal? Obenem pa bomo počasi tudi mi morali trg dela v kulturi odpreti. A najprej bo morala kultura spet pridobiti družbeno veljavo, ki jo je imela še pred desetletjem."

"Seveda se kadrovanje vodilnih v kulturne ustanove v tujini in pri nas v temelju razlikuje: pri nas izbira politika, v tujini pa stroka - vrhunski profesionalci. Nujno bi bilo izbor direktorjev tudi pri nas končno profesionalizirati in nacionalne ustanove odpreti za mednarodne razpise."

(Novinarka Melita Forstnerič Hajnšek o tem, da naši kulturni strokovnjaki – muzealci, kustosi, arheologi - prevzemajo vodenje najuglednejših muzejev v Avstriji in na Hrvaškem; via Večer)