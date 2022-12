Najbolj nenavaden literarni večer vseh časov / Šopek srčnic za gospo Tatjano Bobnar

Umetnice in umetniki bodo "prvič v zgodovini" javno branili vodilno predstavnico represivnih organov

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve, ki je odstopila zaradi domnevnih političnih pritiskov na policijo

© Borut Krajnc

Danes, v sredo, 14. decembra, ob 18. uro bo v prostorih Društva slovenskih pisateljev potekal "najbolj nenavaden literarni in protestni večer vseh časov; da izrazimo solidarnost z gospo Tatjano Bobnar".

"Da bomo pisatelji, profesionalni puntarji proti paranoji policijske prisile, kdaj branili policistko in notranjo ministrico, je bilo vse doslej povsem nepojmljivo," so zapisali pisatelji.

"Medtem ko bodo sto metrov stran, v Državnem zboru Republike Slovenije, poslanke in poslanci razreševali gospo Tatjano Bobnar s položaja ministrice za notranje zadeve in s tem zagrešili eno izmed najbolj nepotrebnih in sramotnih dejanj v zgodovini naše mlade, nedorasle, šepave demokracije, bomo mi, ki se ponašamo z zaslugami za rušenje vsakršnih vlad, poklonili šopek srčnih besed magistrici Tatjani Bobnar, se ji zahvalili za pokončnost zoper protizakonito divjanje ukrepov prejšnje vlade ter za profesionalno korektnost in človečnost do beguncev, ranljivih žensk in otrok ter žrtev policijskega nasilja. Zaradi profesionalnosti in etike so jo pahnili na tnalo političnih interesov, zgolj mesec dni po tem, ko je kot prva tarča opozicijske desnice uspešno prestala interpelacijo v Državnem zboru. Je to normalno? Ni. Je to spodobno? Ni," so še zapisali in dodali, da bodo umetnice in umetniki "prvič v zgodovini" javno branili vodilno predstavnico represivnih organov: "V imenu normalnosti. V imenu spodobnosti."

Nastopili bodo: Milena Blažić, Milan Dekleva, Igor Divjak, Marko Golja, Jani Kovačič, Meta Kušar, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak, Draga Potočnjak, Andrej Rozman Roza, Svetlana Slapšak in (kot napovedujejo) tudi še kdo.

"Tukaj sploh ne gre več za razvpiti razkol na ta leve in ta desne. Gre za naš poklon življenjski normalnosti in elementarni človeški spodobnosti," so sklenili umetniki in umetnice.