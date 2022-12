Komentar / Gnilo jabolko navdiha

Slovenija – di scena, nel Minimondo

© Franco Juri

»Kje je slovenska civilna družba, ki je v času Janševe vlade tudi ob menjavah direktorjev slovenske policije, ki jih je izvajal Aleš Hojs, kolesarila po Ljubljani? Ali če parafraziram nekdanjega poslanca SD-ja Jana Škoberneta, bi v državi zmanjkalo koles, če bi se to dogajalo v vladi Janeza Janše, po vsem tem, kar se je prejšnji teden dogajalo okrog Bobnarjeve in vlade. A ta vikend v Ljubljani ni bilo nobenega kolesarja, čeprav je na politične pritiske na policijo s strani predsednika vlade Roberta Goloba opozorila zdaj ministrica v odstopu Tatjana Bobnar, ki je že v času Janševe vlade opozarjala in protestirala proti politizaciji policije. Lahko ministrici Bobnarjevi kaj očitamo? Ostala je dosledna; tako pod Janšo kot pod Golobom. In pod obema se je njena kariera končala. Opozarjala je na politične pritiske Janše in Goloba in ostala sama. S to razliko, da so pod Janševo oblastjo za njo stopile civilnodružbene organizacije, pod Golobovo oblastjo pa so pokazale, da ko je na oblasti leva sredina, so v Ljubljani kolesa namenjena, kot kaže, nedeljskim izletom.«

— Sprenevedavi uvod voditelja Uroša Slaka v tematiziranje odstopa ministrice Bobnarjeve (24 ur zvečer, 12. 12. 2022)

»Ker je prav, da so stvari na svojem mestu.«

— Pahor o razlogih za vrnitev leta 1993 zavrnjenih državnih odlikovanj

»Pahorjeva poteza me čudi. Lahko bi jim podelil tudi jabolko navdiha.«

— Predsednik Kučan, ki so mu bila leta 1993 vrnjena podeljena državna odlikovanja, o nenavadni Pahorjevi potezi



Ne, žal nam ne bo uspelo. Kot da smo zakleti! Ko je že vse kazalo, da bo v političnem smislu letina izjemna, da smo se rešili Janše in Pahorja v paketu ter premaknili planet Slovenija nazaj v normalno orbito, se je zgodil zaplet, ki ga nismo pričakovali, nismo želeli in nismo potrebovali. In ki bo imel opazne posledice. A kakorkoli. Janša je letos prestrezal klofute in ponižanja enega za drugim. Že lansko leto, ob referendumu o vodah, čeprav vsiljenem v neugodni čas dopustov, se je pokazalo, da imajo ljudje dovolj Janševe avtoritarne oblasti; da prevladuje globoka averzija do vsega, kar prihaja s Trstenjakove. Nato je prišlo supervolilno leto 2022, ki si ga bo politična Slovenija zapomnila. Aprilske volitve so postavile Janšo, janšizem in avtoritarni slog vladanja na smetišče zgodovine. In nato so ikone janšizma padale kot domine. Najprej je na predsedniških volitvah razmeroma »luknjičava« kandidatka »leve sredine« (!?) dokaj gladko premagala kandidata, ki predstavlja največ, kar lahko ta trenutek desna opcija ponudi vesoljni Sloveniji.