Komentar / Adventna zgodba

(Sancta Trinitas, Ménage à trois in Woodstock)

© Franco Juri

»Tam me je pater Marko prosil za seks v troje z drugo sestro iz skupnosti, saj mora biti spolnost po njegovem mnenju osvobojena lastnine, v podobi Svete trojice, kjer je, kot je rekel, ‘tretja oseba prejela odnos med dvema’. Prosil me je, naj živim svojo ženstvenost na agresiven in dominanten način, in ker tega nisem zmogla, me je globoko ponižal s frazami, ki jih ne zmorem ponoviti. Zadnji korak tega sestopa v pekel je bil prehod od teoloških utemeljitev seksa k izključno pornografskemu odnosu. Leta 1992 me je dvakrat peljal tudi gledat porno filme v Rimu na ulici Via Tuscolana in blizu postaje Termini.«

— Pričevanje ene od žrtev o patrovih umetniških navdihih

»Bog Oče je stvarnik nebes (duhovnega sveta) in zemlje (stvarnega sveta), vseh vidnih (materialnih) in nevidnih (duhovnih) stvari. Bog Oče ni bil ustvarjen, niti ni na noben drug način nastal, pač pa preprosto je. … Sin je odrešenik človeštva. Bog Sin je rojen (v duhovnem, ne v materialnem smislu) iz Boga Očeta že v začetku časov, potem pa se je za odrešenje človeštva utelesil kot Jezus Kristus. … Sveti Duh je tretja Božja oseba in ljudem posreduje Božje vrline in kreposti, na primer modrost za pravilno razumevanje Božjih načrtov.«

— Enciklopedična definicija Svete trojice

»Vsak duhovnik je sam odgovoren za svoja dejanja. Vprašanje je, ali je to storil v službenem času ali izven službenega časa. Če vzamemo primer, da neki delavec podjetja spolno nadleguje v času, ko napeljuje elektriko, je vprašanje, ali bo direktor za to odgovoren ali ne; to je delikatno vprašanje, na katero odgovarjajo pravniki.«

— Dr. Andrej Saje, (takrat še) tiskovni predstavnik SŠK, o pedofiliji duhovnikov kot prostočasnem konjičku (Preverjeno, POP TV, 5. 7. 2007)



Med odraslimi ljudmi sta vsako intimno razmerje in vsaka praksa legitimna pod enim in edinim pogojem – da vstopajo v prostovoljni odnos odrasli in polno odgovorni udeleženci. Za klerike so merila strožja. Ker cerkev vernike omejuje in obremenjuje z iracionalno vzdržnostjo, kar zapakira v embalažo kreposti in moralnosti, je sprejemljiva le ničelna toleranca do spolnih aktivnosti in praks duhovnih voditeljev. Sodobna katekizemska interpretacija prvinske kategorije nečistovanja je res šokantna. »Grehi, ki vsak po naravi svojega predmeta hudo nasprotujejo čistosti, so: prešuštvo, masturbacija (samozadovoljevanje), nečistovanje, pornografija, prostitucija, posilstvo, homoseksualna dejanja. Ti grehi so izraz glavnega greha nečistosti …« In še, da je »spolna naslada nravno neurejena, če jo človek išče zaradi nje same, ločeno od namenov roditve in združitve«! Tako kleriki učijo vernike v 21. stoletju! Če izvzamemo pedofilijo in posilstvo, je vse našteto zgolj zapoved zoper človekovo naravo in svobodno voljo. Zoper človeka. Zato je sprejemljivo zgolj kot obligacija za kler, ki nastopa kot razsodnik o morali in kreposti. Celibat je institucionalizirana hinavščina. Prinesel je malo dobrega, a hkrati povzročil veliko gorja zavezancem in še veliko več žrtvam.