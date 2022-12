Komentar / Kandidatka za premierko

Tatjana Bobnar ni postala junakinja zaradi svojih dejanj. Za junakinjo jo je naredila kriza liberalnih elit.

Ko boste brali to kolumno, bo obravnavani dogodek že zdavnaj pozabljen. Bo le še eden izmed tisočerih drobnih detajlov, ki z naslednjim dnem izginejo iz spomina in postanejo neopazen košček v mozaiku slovenske politike. Toda bila bi neskončna škoda, če bi 14. december 2022 utonil v pozabo. Na ta dan so nam namreč vidni obrazi kulture uprizorili najnazornejšo predstavo slovenskega liberalizma, kar smo jih kdaj videli. Tako nazorno, da jo bomo lahko še dolgo uporabljali kot pedagoško orodje. Če me bo v daljni prihodnosti kdo vprašal, kaj je bil liberalizem, bom lahko vedno odprl arhiv in pokazal na literarno prireditev Šopek srčnic za gospo Tatjano Bobnar. Slovenski liberalizem so prominentni literati, ki recitirajo poezijo policijski funkcionarki.