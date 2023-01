Komentar / Pohujšanje in mrcvarjenje Prešernove nagrade

Prešernovo nagrado je patru Rupniku leta 2000 podelil upravni odbor Prešernovega sklada v imenu slovenske države. Odločitev je zgodovinsko dejstvo. In za nagrado bo vedno odgovoren tisti, ki jo je dal, ne pa tisti, ki jo je dobil.

Ko se je izvedelo, da je cerkev zaradi spolnega nasilja in izkoriščanja redovnic sprožila postopek proti Prešernovemu nagrajencu iz leta 2000, jezuitu Marku Ivanu Rupniku, sta se iz reakcij v javnosti spočeli dve izjemno slabi zamisli. Prva je, naj pater Rupnik Prešernovo nagrado vrne. To je vzela za svojo tudi slovenska država v trenutni verziji zmerne vlade in njene leve ministrice za kulturo. Druga slaba zamisel je razvita oblika prve: ker upravni odbor Prešernovega sklada po veljavnih zakonih in pravilih svojega delovanja podeljene nagrade nagrajencu ne more vzeti, je treba spremeniti oboje tako, da bo v prihodnje UOPS nagrado lahko odvzel za nazaj.