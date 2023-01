Komentar / Svoboda proti ekstremistom

(Biološka vojna proti SDS?)

© Franco Juri

»Dva Juda sedita v kavarni in kramljata. Eden pravi drugemu: ’Si slišal, da je začela Etna spet bruhati lavo?’ – ’Pa je to dobro ali slabo za nas, Jude?’ nelagodno vpraša drugi.«

— Judovska šala iz obdobja med svetovnima vojnama

»Pri predsedniku vlade Robertu Golobu sta se danes sestala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Janković, ki sta v minulih dneh obstala vsak na svojem bregu glede reševanja primarnega zdravstva v Ljubljani. Srečanje je bilo uspešno, saj sta zgladila napetosti. Minister se je Jankoviću tudi opravičil.«

— Sporočilo ne razkriva, ali je to za nas paciente dobro ali slabo (STA, 9. 1. 2023)

»Policija je ugotovila, da pri napadu na poslanca SDS Branka Grimsa oktobra lani, v katerem je ta prepoznal poskus umora, ni prišlo do fizičnega kontakta, zato so preiskavo suma storitve kaznivega dejanja zaključili.«

— Policija je navedbe Grimsa in SDS o fizičnem, življenjsko ogrožajočem napadu postavila na laž ( N1, 10. 1. 2023)

»Nesporno način napada jasno izraža naklep; zdravstvene posledice, vključno z atipično pljučnico zaradi okužbe ob napadu, pa so vse dokumentirane z zdravniškimi izvidi.«

— V SDS ugotovitvam policije ostro nasprotujejo (STA, 10. 1. 2023)

»Vsaka stavka, vsako pozivanje ljudi na ceste, pomeni ekstremizem.«

— Minister Bešič Loredan je pokazal, da ima tudi GS težave z razumevanjem standardov demokracije (Dnevnik, 10.1.2023)

Slovenija je dežela ekstremizmov. Tudi ekstremnega laganja. Bilo je, milo rečeno, nenavadno, da se je sredi svežega poročanja o napadu na Niko Kovač pripetil še bolj grob napad na poslanca SDS. Sam domnevno napadeni Grims ga je označil kar kot poskus umora. Kdo bi morda pomislil, da poskuša kdo (le kdo?) preusmeriti pozornost. A bilo je nedostojno podvomiti vnaprej, saj lahko (pre)številne kamere okrog DZ in Maximarketa dogodek potrdijo ali ovržejo. No, sedaj je tudi uradno potrjeno, da se je Grims vendarle zlagal. A od Freuda sem vemo, da je tudi laž lahko v službi resnice; da je instanca resnice. Namreč, v konkretnem primeru je usmerila pozornost na subtilno, latentno, a sila pomembno obliko nasilja. Na tako rekoč napad z nevidnim biološkim orožjem. Kaj je že to? Pač, sodobno bojno sredstvo v obliki patogenih organizmov ali toksinov, ki jih detoniraš, izstreliš, injiciraš, lahko pa tudi pljuneš ali kihneš v sovražnika. In če je bližnje (sicer nefizično) srečanje povzročilo patološke spremembe v pljučih in dihalih, gre za nič manj kot specialno, biološko vojno proti poslancem in vojščakom SDS, kar pa je po določilih mednarodnega vojnega prava prepovedano. Ker v teh dneh veliko govorimo o moralni in strokovni odgovornosti zdravnikov, bi bilo zato zanimivo spoznati priimek avtorja in prebrati njegov izkaz in dokaz o vzročno-posledičnem odnosu med domnevno atipično pljučnico in napadom na poslanca. Imamo po rusko-britanski aferi novičok, s katerim naj bi zastrupili prebeglega ruskega agenta Skripala in njegovo hčerko, še afero patogenega kihanja in pljuvanja v poslanca SDS?