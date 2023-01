Umetna inteligenca kot orodja izključitve

Pogled od nikoder

© Sanela Jahić

V Projektnem prostoru Aksioma bo od 25. januarja do 24. februarja na ogled projekt Sanele Jahić z naslovom Pogled od nikoder, ki raziskuje, kako je družbeno uporabljeno tehnološko orodje ne le neposredno prepleteno z nerazrešenimi krivicami našega trenutnega sistema, pač pa dejansko pospešuje prehod k avtoritarizmu, ki je prisoten v tehnološki industriji sami, v politiki različnih držav in institucij in v vzponu skrajno desnih političnih gibanj.

"Umetnica preučuje politične odmeve umetne inteligence, saj ta nudi večjo družbeno učinkovitost prek dejanj ločevanja in segregacije. Tarče obsežnega digitalnega nadzora in algoritmične optimizacije so tipično »okolja z malo pravicami«, kjer so pričakovanja politične odgovornosti in transparentnosti nizka. Ti prostori se uporabljajo za vpeljavo avtomatizacije procesov in napovedno analitiko, pri čemer krepijo ranljivosti, ki izvirajo iz dolgoletnih socialnih politik, povečujejo neoliberalne neenakosti in pospešujejo različne razsežnosti nekropolitike. Kot protiakcija temu so predstavljene kolektivne prakse samoorganizacije, kjer slabši družbeni in politični položaj porodi solidarnost ne glede na razlike in onkraj modelov algoritmične vladavine," so zapisali v Aksiomi.

Projekt zajema nabor plakatov s konkretnimi primeri uporabe umetne inteligence kot orodja izključitve, ki v že tako napetih družbenih razmerah zlahka zdrsne v izločanje določenih posameznikov in družbenih skupin, ki so zaznani kot eksistencialna grožnja. Na razstavi bodo prikazana tudi tri video dela.

Video, ki je nastal na podlagi teksta z naslovom Ne umetni inteligenci, Da nefašističnemu aparatu in ki ga je za umetnico pripravil Dan McQuillan, vključuje med drugim 3D posnetke prostorov upora. Ostali dve video deli prikazujeta zgodbi članic neodvisnega in grass-roots poljskega sindikata Workers' Initiative, ki sta zaposleni v Amazonu in govorita o tamkajšnjih delovnih razmerah, načinu samoorganiziranja in upora. Instalacija v prostoru se navezuje na barkade aktivistov pred Amazonovimi logističnimi centri.

Sanela Jahić (1980, Kranj) je leta 2008 končala študij slikarstva na ALUO v Ljubljani. V letu 2010 je kot štipendistka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije končala podiplomski študij mednarodne smeri ”Umetnost v javnem prostoru in nove umetniške strategije” na Bauhaus Univerzi v Weimarju. Kot intermedijska umetnica gradi tehnološko podprte kinetične objekte in naprave. Njena umetniška praksa pogosto vključuje sodelovanje s strokovnjaki za strojništvo, avtomatizacijo, programsko opremo in elektroniko. Živi in dela v Škofji Loki. Svoja dela je predstavila na več razstavah v Sloveniji in tujini.