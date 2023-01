Komentar / Ultimat

(Akcijski načrt za ohranitev muzejske norosti)

© Franco Juri

»Če vlada ne bo potegnila te odločitve nazaj, bomo začeli izvajati t. i. akcijski načrt v obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve in same osamosvojitve.«

— Lojze Peterle opozarja, da bo 10. februar dan D slovenske osamosvojitve (MMC TVS, 24. 1. 2023)

»… soočeni smo z dejstvom, da je vlada z vsemi svojimi pooblastili potegnila izdajalsko potezo.«

— Paradigma domačih izdajalcev je skozi usta Janše in osamosvojiteljev ponovno oživela (MMC TVS, 24. 1. 2023)

Združitev muzejev »ni dejanje ene ministrice, to je odločitev vlade. …V slovenščini se ta termin imenuje izbris.«

— Jelko Kacin je poudaril, da je izbris stalnica slovenske osamosvojitve (MMC TVS, 24. 1. 2023)

Z ultimati znajo biti težave. Prav res. A neredko bolj za tiste, ki jih izrečejo, kot za tiste, na katere so naslovljeni. Saj poznate šalo o strašnem revolverašu nekje na Divjem zahodu? Torej: Revolveraš v nekem kraju z odločnim korakom vstopi skozi značilna nihajna vrata v saloon, se ustavi pri šanku in na peti ene noge odločno obrne, razpne jakno, nasloni eno roko na colt, z drugo pa z iztegnjenim kazalcem grozeče pokaže na goste in reče: »Poslušajte, nekdo mi je ravnokar ukradel konja. Če ga pri priči ne vrne, se bo zgodilo prav isto, kot se je pred dvema letoma v Oklahomi.« Gostje se prestrašeni poskrijejo pod mize in po dolgem molku se en le ojunači in jecljavo vpraša: »Kaj pa se je zgodilo pred dvema letoma?« Revolveraš otrese cigaro, pljune na tla in sikne: »I kaj, poldrugi dan sem moral pešačiti domov.« Ekonomija šale je več kot jasna. Ultimat še ne razkrije vsebine.