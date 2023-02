Drago Ivanuša / »Država brez kulture je zgolj kapitalistična institucija«

Skladatelj, pianist in harmonikar

© Borut Krajnc

Drago Ivanuša (rojen leta 1969) je eden izmed naših vrhunskih skladateljev, pianistov in harmonikarjev in hkrati eden najdejavnejših. Od samega začetka, ko je, kot je nekoč v Delu zapisala Vesna Milek, v gledališče priletel kot »nekakšen mladi Franz Liszt, karizmatičen, divji, z nerazložljivo iskro norosti, erosa in melanholije prekmurskih ravnic«, ustvarja glasbo za predstave. Danes je njegov opus osupljiv, poleg glasbe za 150 gledaliških predstav je ustvaril še glasbo za več deset filmov in nešteto drugih izjemno raznolikih glasbenih projektov. Med temi so tudi klavirski solo La Bête Humaine, ki ga lahko razlagamo kot odziv na aktualne napetosti v družbi, unikatni glasbeno-pesniški tandem z Anjo Zag Golob in zasedba Magnetik, v kateri delujejo samosvoji glasbeniki. Za te tri projekte – obenem pa še za gledališko glasbo za trilogijo Cement in predstavo Ali: Strah ti pojé dušo, vse je režiral Sebastijan Horvat – bo te dni prejel najvišje državno priznanje za umetniško ustvarjanje, nagrado Prešernovega sklada.

Njegov čisto prvi inštrument je bila harmonika. Nad njo se je navdušil že kot petletnik, a se je bil igranju nanjo v zadnjih letih primoran odpovedati, saj je bolezen, s katero se spoprijema že dobro desetletje, preveč poškodovala njegovo hrbtenico. Ima plazmocitom, obliko krvnega raka. Bolezen je neozdravljiva in nenehno napreduje, a iz tujine vse pogosteje prihajajo vesti, da se bolniki izjemno dobro odzivajo na novo celično terapijo s posebno napravo CAR-T. Naša država zanimanja za nakup te naprave, žal, ni pokazala. Sam se s tem ni mogel sprijazniti in februarja 2021 je v Sobotni prilogi Dela objavil presunljiv zapis, v katerem je bralcem položil na dušo: prosim, kupite že to mašino. Njegov poziv je uspel, vendar zdravljenja pri nas za zdaj še ne izvajajo.

Drago Ivanuša je to zdravljenje potreboval takoj, zdaj. Zato se je pred nekaj tedni, potem ko je pripravil glasbo za predstavo Strah in beda Tretjega rajha, odpeljal v nemški Würzburg in tam prejel »čudežno« terapijo. Ko sva se dogovarjala za intervju, je še ležal v bolnišnici. A že tedaj je začel novo poglavje svojega življenja.

Ravno ste se vrnili z zdravljenja v Nemčiji. Verjetno mi, čeprav sva se za pogovor dogovorila zaradi ugledne umetniške nagrade, ki jo boste prejeli te dni, ne boste zamerili, če začnem z vprašanjem o vašem zdravju?