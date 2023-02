»Ta nagrada je moja in sem jo bila prisiljena odkloniti, ker mi jo je Katoliška cerkev umazala«

"Nobene prošnje ne bom vlagala. Oni bi morali vložiti prošnjo, da jaz na proslavi sprejmem to nagrado. Ampak ker je odbor Prešernovega sklada še lanski in so v njem še sami janšisti, je normalno, da bodo poskušali to preprečiti."

"Najraje bi vročitev nagrade izvedli skrivaj, na kak drug dan, na drugem mestu, na primer v Vili Podrožnik. Ta nagrada je moja in sem jo bila prisiljena odkloniti, ker mi jo je Katoliška cerkev umazala. To je vse. Letos pa mi je ne bo."

(Svetlana Makarovič o tem, ko je upravni odbor Prešernovega sklada v izjavi za javnost zavrnil domneve, da bo umetnica Prešernovo nagrado, ki jo je leta 2000 javno zavrnila, prejela na osrednji državni proslavi na predvečer kulturnega praznika; via Delo)