Kaj človeštvo čaka čez deset let?

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da bo še slabše. Takrat se bo tu in tam uporabila kakšna na znanost oprta rešitev in se bodo morda stvari na teh področjih izboljšale. Ljudje smo zadosti sebični, da ustvarimo globalno nočno moro in zadosti pametni, da ustvarimo rešitve za njeno nevtralizacijo, a preneumni, da bi jih uresničili. In tako se konča za človeštvo. Ne bo kmalu, bo pa sčasoma."

(Legendarni frontman Rollins Banda in Black Flag, igralec, pisatelj, aktivist, Henry Rollins ki bo danes nastopil v Kinu Šiška, kjer bo brez dlake na jeziku govoril prigode iz svojega življenja v zadnjih letih, o tem, kako bo čez približno deset let; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)