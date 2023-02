Jaša Jenull / »Svetlana Makarovič se vsak dan bori zoper naše pogrezanje v periferijo povprečnosti«

Svetlano Makarovič bo na podelitev Prešernovih nagrad spremljal Jaša Jenull

Ena od fotografij Svetlane Makarovič, ki jo je ob zapisu na Facebooku objavil Jaša Jenull

© Facebook / Jaša Jenull

Jaša Jenull, eden od vidnejših predstavnikov iniciative Glas ljudstva, je na družbenem omrežju Facebook napovedal, da bo zvečer spremljal pesnico Svetlano Makarovič na podelitev Prešernovih nagrad. "Vesel sem, da ji bom lahko stal ob strani, ko se bo poskusila povzpeti na oder in prebrati svojo pesem," je poudaril v zapisu.

"V dolini šentflorjanski so preveč živi umetniki že od nekdaj problematični. Mrtvi so veliko bolj koristni. Njihova dela lahko po mili volji uporabljamo za osnovnošolsko indoktrinacijo, teoretična prepucavanja in ceneni nacionalizem. Po njih lahko imenujemo ulice, šole, nagrade in celo prireditve na katerih prvorazredni meščani mesta Goge, nekajkrat letno v svečanih gvantih javno izkažejo svojo rafiniranost in kulturno rahločutnost," je pridal Jenull in izpostavil, da so z "živimi umetniki" sami problemi, saj se "oglašajo takrat, ko ni treba", "grizejo roke, ki jih hranijo" in s svojimi "človeškimi dejanji rušijo svojo paradno in mitološko funkcijo".

"Nekateri si celo drznejo vključevati v aktualno politiko ali pa kdaj spreminjati svoja stališča. Nekateri nikakor nočejo dostojanstveno obsedeti v vitrini za luksuzne okraske in pustiti, da nas velespoštovani ekonomisti, podjetniki in politiki nemoteno vodijo v obljubljeni neoliberalni raj," je dodal Jenull.

"Celo nekateri salonski intelektualci so se znašli med pohujšanimi malomeščani, nahujskanimi podeželani in vseprisotnimi foušljivci ter skupaj zaklicali: Pa kaj se gre že spet? Kdo pa misli, da je?"



Jaša Jenull o napadih na Svetlano Makarovič

Zapisal je, da je v preteklih dneh presenečen opazil, da se je pričakovanim krikom ogorčenja s strani "klero-janšistov" pridružilo tudi nekaj drugih glasov. "Celo nekateri salonski intelektualci so se znašli med pohujšanimi malomeščani, nahujskanimi podeželani in vseprisotnimi foušljivci ter skupaj zaklicali: Pa kaj se gre že spet? Kdo pa misli, da je?" je izpostavil Jenull.

Ob tem je dodal verze sledeče pesnitve:

"Odprite okna, odprite duri!

Mimo jaše Zeleni Jurij

po zelenem polju, na zelenem konju.

Dajmo mu to, česar še ne pozna:

Dajmo mu piti iz vrča solza

pa mu iztaknimo svetle oči –

sključen naj hodi, kot hodimo mi."

Poudaril je, da bo Svetlana Makarovič "do zadnjega dne hodila pokončno" in da "na njenem jeziku ne bo nikoli ene same dlake". "Se še spomnimo, kako je na zadnjem TV soočenju pred volitvami pacient s kalimerovsko užaljenostjo bral njeno Vladavino muh? Najbolj ostro, politično aktualno, zajebantsko, podjebantsko, skatološko, pankursko in provokativno zbirko preteklega leta je napisala 84-letnica in baje pripravlja že novo o trenutni vladi!" je zapisal Jaša Jenull.

Ob tem je dodal misel, da kdor gleda odprtih oči in duha, bo znal ceniti privilegij, da lahko v živo spremljamo "največjo slovensko pesnico", ki se s svojimi deli in dejanji "še vedno vsak dan na povsem samosvoj način bori zoper naše pogrezanje v periferijo povprečnosti, zaprašene dostojnosti in pragmatičnega konformizma".

"Ponosen sem, da ji bom danes zvečer lahko za oporo pri njenem nastopu in upam, da bo še dolga dolga leta razburjala, dražila in vznemirljala našo malo državico in vse tiste ozkogrudneže, ki bi si želeli čimbolj polikanih, uglajenih in ubogljivih umetnikov."



Jaša Jenull o spremljanju Svetlane Makarovič na podelitvi Prešernovih nagrad

"Skratka ponosen sem, da ji bom danes zvečer lahko za oporo pri njenem nastopu in upam, da bo še dolga dolga leta razburjala, dražila in vznemirljala našo malo državico in vse tiste ozkogrudneže, ki bi si želeli čimbolj polikanih, uglajenih in ubogljivih umetnikov," je sklenil Jenull v zapisu.