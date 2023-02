Komentar / Nezemljani in neandertalci planeta RS

(2023: odiseja v slovenskem vesolju)

© Franco Juri

* »Rh-negativna kri po nekaterih teorijah menda nakazuje več možnosti, da nekdo ni Zemljan?

Nekatere statistične znanstvene ugotovitve res kažejo v to smer.

*Mnogo ljudi ima DNK neandertalca, ki je bil, kot pišete, po številnih sodobnih arheoloških raziskavah veliko bolj senzibilen, duhovno precej višje razvit kot homo sapiens, ki naj bi ga ustvarile vesoljske entitete?

Znanstveniki bodo slej ko prej razkrili še veliko novega in presenetljivega iz preteklosti. Naša naloga je, da se najprej ozavestimo in poskrbimo za tiste, ki smo tukaj in zdaj. Omenjeni pričevalci iz zgodovine čakajo že tisoče let, pa bodo še malo.«

— Osrednji slovenski dnevnik v svoji nedeljski izdaji v pogovoru z uglednim bioterapevtom in karmičnim diagnostikom razkrije skrivnost o nezemljanih in neandertalcih med nami (Delo, 22. 1. 2023)

Hja, zanimivo. Tudi sam že precej časa, zlasti od obdobja po osamosvojitvi, ugotavljam neke značilne, v času enopartijskega sistema zanikane in prikrite, telesne in duševne vzorce, ki kažejo na to, da morda nis(m)o vsi prebivalci Slovenije običajni zemljani. Še več, da razvojno ne pripadamo vsi vrsti homo sapiens – torej vrsti umne opice. Da nekateri odstopajo navzgor, nekateri navzdol. No, znanost je nedavno res potrdila, kar se je sicer vseskozi špekuliralo, da so se na teh prostorih mešali, parili prišleki, torej homo sapiensi, s staroselci, neandertalci. Glede na to, da čistih, prvinskih oblik ni več, se ne postavlja samo vprašanje, kaj dobimo, če (kar je pogosteje) parimo homo sapiensa z neandertalcem, ampak kaj dobimo, če (nekoliko redkeje) parimo homo sapiense z nezemljani. Namreč, nezemljanov v slovenski populaciji naj bi bilo, kot zatrjuje bioterapevt in karmični diagnostik, vsega približno pet odstotkov.