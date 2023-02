Velika umetnica / Tudi tokratni protest Svetlane Makarovič je ultimativno etično dejanje

Svetlana Makarovič se z letošnje Prešernove proslave ni pustila odgnati

Svetlana Makarovič se je ob koncu proslave ob kulturnem prazniku v družbi Jaše Jenulla in Borisa A. Novaka povzpela na oder in nenapovedano prebrala pesem Zla runa.

© Borut Krajnc

Državne proslave ob kulturnem prazniku so bile vedno priložnost za protest, kritično misel. To je razumljivo. Namreč kdo, če ne umetniki, nam vedno znova nastavlja ogledalo, kdo družbo nenehno opozarja na vse, kar je v njej spornega. Na proslavah so odmevali govori tedanjega predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada Vinka Möderndorferja zoper do kulture ignorantsko politično elito, govorilo se je o svečah, prižganih pred Cankarjevim domom, zažganih kontrabasih, manifestih. Največ prahu pa je dvignil protest Svetlane Makarovič, njena zavrnitev Prešernove nagrade za življenjsko delo leta 2000.