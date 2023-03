Komentar / Laibach pred velikimi kijevskimi vrati

(Evropska diplomacija, kolektivna iluzija ... Evrovizija)

© Franco Juri

»Vlade držav Ruske federacije, Združenih držav Amerike, zveze Nato in Evropske unije, nimate mandata za vojno! Ne vodite je na pragove naših domo v! Ustavite vojno! Ustavite jo takoj! To moč imate. In to odgovornost!«

— Zaključne besede iz poziva za mir sto slovenskih javnih osebnosti

»EU, G7 in Nato niso vojskujoča se stran v tej vojni. Vendar njihovi člani stojijo Ukrajini ob strani že od prvega dne ruske vojaške agresije – s humanitarno, finančno in vojaško pomočjo. Ne zato, ker bi si domišljali, da imajo mandat za vojno.«

— Šestnajst tujih diplomatov v Sloveniji v odzivu na poziv za mir (Delo, 24. 2. 2023)

»Medtem ko se preostala Evropa pripravlja na praznovanje svoje ideje svobode in solidarnosti 9. maja v Liverpoolu, bo Laibach Evrovizijo popeljal nazaj v Ukrajino – tja, kamor spada in kjer se zdaj odvija edina prava in resnična vizija Evrope.«

— Napoved koncerta Evrovizija skupine Laibach v Kijevu

»Za nas je zdaj vse rusko strupeno. Ruska literatura je zla, ruski jezik je zel, vse rusko povzroča samo sovraštvo. Vidim, da tega niste vedeli, vendar so vaše izjave povzročile precejšnje ogorčenje.«

— Pojasnilo kijevskega promotorja koncerta po odpovedi gostovanja skupine Laibach v Kijevu (MMC, 28. 2. 2023)

Pravzaprav je še najlažje v tem vrtincu jeze, sovraštva, averzije in norosti razumeti same Ukrajince. Ni nujno, da ti ubijejo starše, otroke, sorodnike, prijatelje, znance, dovolj je že, da ti nasprotnikove granate porušijo dom, ki si ga z ljubeznijo in muko gradil, da imaš težave z naklonjenim ali vsaj strpnim sprejemanjem in prepoznavanjem pozitivne podobe nasprotne strani. Iracionalnost in norost je pač normalna patologija vojnega časa in divjanja. A kaj je narobe storil Laibach, da so se organizatorji odrekli njegovemu gostovanju? Prav nič. Povedal je, da v Ukrajini poteka nekakšen proxy war, kot bi rekel Zbigniew Brzezinski, a je hkrati kar najbolj neposredno in nedvoumno prepoznal žrtev (Ukrajino) in napadalca (Rusijo) z nazorno prispodobo Davida in Goljata. Ni pa se hotel odpovedati poklonu ruski umetnosti: »Da ne bo pomote – obožujemo rusko literaturo, glasbo in umetnost. Ljubimo Dostojevskega, Bulgakova, Čajkovskega, Skrjabina, Majakovskega, Tatlina, Rodčenka in El Lissitzkega – če naštejemo le nekatere – in vedno jih bomo.« To je bilo dovolj za odpoved koncerta. Laibach je tako ostal pred velikimi vrati Kijeva, kot sta ta čas celo Hartmann in Musorgski, ki sta jim postavila veličasten in večen spomenik. A sama odpoved je bolj, kot bi bil izpeljan koncert, demonstracija avtentične evropske vizije in strategije – Evrovizije. Nedvomno, Ukrajinci so tokrat ravnali zelo evropsko!