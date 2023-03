Cenzura / Prepovedani glasovi

Upravni odbor Prešernovega sklada je cenzuriral Sašo Krajnca in družbenokritično pesem

Saša Krajnc na novinarskem protestu pred stavbo TV Slovenija

© Borut Krajnc

Plesalec, koreograf in režiser Matjaž Farič je za spletni medij N1 prvič javno spregovoril o pritiskih med režiranjem letošnje državne proslave ob dnevu kulture. O tej se še vedno govori, predvsem zaradi protesta Svetlane Makarovič zoper upravni odbor Prešernovega sklada, ki je proslavo pripravil, pa tudi zaradi nagačenega zajca v odlomku iz lutkovne predstave Tina Grabnarja.

Manj je bilo doslej znanega o pritiskih na režiserja proslave in o tem, da je upravni odbor Prešernovega sklada dele scenarija cenzuriral. Farič je za N1 povedal, da so se z upravnim odborom na različnih bregovih znašli glede več točk. Izročitve Prešernove nagrade Svetlani Makarovič v scenarij ni niti vključil, saj upravni odbor tega izrecno ni želel. Vključil pa je družbenokritično skladbo Matije Krečiča in Tomaža Hostnika, ki govori o tem, da se v Sloveniji »vsi v vse razumemo in nikoli ni nič dovolj dobro za nas«. Vendar jo je moral na zahtevo upravnega odbora iz scenarija umakniti.

Prav tako se je moral odpovedati napovedovalcu Saši Krajncu, enemu najbolj prepoznavnih voditeljev TV Slovenija. Farič ga je k branju utemeljitev Prešernovih nagrad povabil prav zato, ker je v njem prepoznal osebo, ki »lahko zelo hitro bere, hkrati pa je njen glas znan in ima uradni ton«. A sledil je šok. »Odgovor Upravnega odbora Prešernovega sklada je bil, da naj si dobro zapomnim, da če želim režirati proslavo, s Sašem ne moremo sodelovati,« je za N1 dejal Farič.

Zakaj je upravni odbor ob omembi Saše Krajnca režiserju zagrozil s prekinitvijo pogodbe? Za komentar Faričevih navedb smo zaprosili predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada Jožefa Muhoviča, vendar odgovora do zaključka redakcije nismo prejeli. Najverjetneje pa se je to zgodilo zato, ker so člani sedanjega odbora večinoma goreči privrženci stranke SDS, ta pa obvladuje tudi medij, kjer voditelj dela.

Saša Krajnc se je politični okupaciji RTV javno uprl. Avgusta lani, ko bi moral v oddaji Dnevnik, katere voditelj je, napovedati zadnji hip vsiljeni prispevek, katerega vsebine z dnevno urednico pred tem nista poznala, je v eter povedal, da prispevek objavljajo »po izrecnem navodilu« odgovorne urednice Jadranke Rebernik. Pokončna, etična drža mu je prinesla bes vodstva RTV, podpornikov SDS in očitno tudi upravnega odbora Prešernovega sklada. V njem sicer sedi Krajnčev sodelavec s TV Slovenija Jože Možina. A ta pri politični okupaciji RTV sodeluje.

Saša Krajnc je za Mladino potrdil Faričeve besede. »Ob njegovem povabilu, da bi na proslavi bral utemeljitve nagrad za umetnike tako visokega in pomembnega kova, sem bil izjemno počaščen. Kasneje pa me je poklical in rekel: ’Oprosti, ne vem, kaj naj naredim, saj se moram odpovedati proslavi ali pa tebi.’ Upravni odbor, ki bi moral scenarij potrditi, mu je postavil pogoj: scenarij bo potrdil le, če mene v njem ne bo.« Krajnc je režiserju predlagal, naj proslavo, če se upravni odbor že tako boji njegovega glasu, izpelje brez njega, saj je vanjo vložil že precej truda.

Danes pa pravi: »Če je to, da sem nezaželen, davek na to, da sem se uprl političnim pritiskom, pa naj bo tako. Danes bi ravnal popolnoma enako.«