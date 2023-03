Vrt kot orgija

Olja Grubić s pregledno razstavo Sobivanje išče vzporednice med izkoriščanjem narave v kapitalizmu in položajem ženske v patriarhatu

Kustos Jernej Škof in umetnica Olja Grubić ob otvoritvi razstave, kjer so med drugim na ogled poetične risbe rastlin, ki se razraščajo iz ženskih spolnih organov

© Simao Bessa

Olja Grubić, vizualna in performativna umetnica, ki se je let 1990 rodila v Pulju, živi in ustvarja pa v Ljubljani, je v Galeriji Škuc pripravila pregledno razstavo Sobivanje, ki pod isto streho združuje plodove različnih poglavij njene ustvarjalne poti, likovne in performativne. Kot pravi kurator razstave Jernej Škof, ki z umetnico sodeluje tudi sicer, denimo pri projektu Kabaret Tiffany, sta »likovno izražanje in performans v njenem delu tesno povezana, pravzaprav neločljiva svetova«.