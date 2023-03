»V vsaki družbi obstaja del sovraštva in nasilnosti, Rusi pa vedo, kako ju zakuhati do vrelišča«

IZJAVA DNEVA

"Tako bom rekla: v tej vojni bomo zmagali, to se bo zgodilo brez najmanjšega dvoma. Celo Putin sam je rekel, da se boji razpada ruskega cesarstva, a ta razpad je neizbežen, traja že vse stoletje, in vsakič ko se zahodna podpora temu procesu ustavi, ga s tem le zamrzne. Po naši zmagi se bo rušilnost ruskega režima obrnila navznoter; ta proces se je že začel. Šele takrat se bomo morali Ukrajinci naučiti, kako znova vzpostaviti državo, tako kot ste skozi ta proces šli v Jugoslaviji. Tudi pri nas se je dolgo kuhalo, scenarij je bil vsakič enak: kako zakuhati vojno? V vsaki družbi obstaja del sovraštva in nasilnosti, Rusi pa vedo, kako ju zakuhati do vrelišča in ju nato uporabiti za svoje cilje. Gre za preizkušen recept, za tehnologijo netenja vojne. Z internetom je to postalo izjemno preprosto. O jugoslovanskem scenariju v Ukrajini so govorili že dve desetletji, ponavljali do onemoglosti, da je družba razdeljena na dva naroda in torej ni druge možnosti kot razcep. A v Ukrajini ni multietničnosti in to ni delovalo. Prav o tem pišem v svoji zadnji knjigi The longest journey, saj sem vse to živela."

(Ukrajinska filozofinja, pisateljica, esejistka in predavateljica Oksana Zabužko o tem, da se Putin ne bo ustavil; v intervjuju za Dnevnik)