Bobri / Drugi in jaz

Podvodni koncert

© Jaka Varmuž

V Ljubljani bo od 25. marca do 15. aprila potekal 15. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri za otroke in mlade, ki bo na 50 prizoriščih ponudil 140 dogodkov v izvedbi 60 producentov. Festival se bo tradicionalno začel v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) s Podvodnim koncertom, koncertno različico plesno-gledališke predstave Povodni mož Ambrož v produkciji Plesnega teatra Ljubljana, sklenil pa v Kinu Šiška s koncertno predstavo Godalkanje v produkciji Društva za eno glasbo. Letos bo veliko aktivnosti potekalo na zunanjih prizoriščih, saj želijo organizatorji festivala mlade zvabiti ven, stran od različnih zaslonov.

"Program festivala se bo vil okoli teme Drugi in jaz. Dogodki (gledališke, filmske, plesne, pripovedovalske, glasbene prireditve, radijske igre, delavnice in vodstva, ter druge dejavnosti), ki bodo sestavljali program, bodo na različne načine spregovorili in spodbudili premislek o tovarištvu, sodelovanju, pravičnosti, odgovornosti, povezovanju (tudi medgeneracijskem), pa skrbi za druge, skupnost in prostor, v katerem živimo. Otroci in mladi bodo z različnimi akcijami dejavno posegali v javno mestno življenje," so zapisali organizatorji festivala.

Pester filmski program z igranimi in animiranimi filmi za otroke in mlade si bo moč ogledati v Kinodvoru in Slovenski kinoteki. V muzejih, galerijah in ostalih kulturnih kotičkih po Ljubljani bodo potekale številne delavnice in vodstva. Premiero bo v Kinodvoru doživel film Kiti, varuhi planeta. Poseben bo tudi dogodek ob Svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu, 2. aprila, saj bomo dan v programu Modri bobri: podobe avtističnega sveta obeležili s tremi filmi, ki so jih ob mentorstvu pripravili mladi avtisti.

Prav tako bo na Bobrih v Cukrarni prvič izveden koncert Glasbene čarovnije v produkciji Inštituta .abeceda. Posebej za Bobre so pripravili dogodek Ples in glasba v mestu – plesno in glasbeno intervencijo v centru Ljubljane, ki jo bodo izvedli skupaj s Plesnim studiem Intakt in glasbeno skupino Pantaloons, poslikavo zidu pred Zdravstvenim domom Bežigrad, ki bo potekala v sodelovanju s Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, z otroki iz vrtca Mladi rod in Urbanističnim studiem Prostorož,

Program bodo tudi tokrat obogatile plesne predstave iz drugih držav, tokrat iz Avstrije in Francije. V Plesnem Teatru Ljubljana bo moč videti plesno predstavo Ponoči, ki prihaja z Dunaja (gostovanje je podprl Avstrijski kulturni forum Ljubljana v sodelovanju s Plesnim Teatrom Ljubljana), v Centru kulture Španski borci pa bo gostovala predstava Vse, kar nas povezuje iz Francije. Prav tako iz Francije prihaja predstava Plesni korak, ki jo bomo izvedli v parku na Ambroževem trgu ob Cukrarni (gostovanje je podprl Francoski inštitut v Ljubljani). Obe francoski predstavi bosta izvedeni v koprodukciji z Zavodom EN-KNAP.

Novost letošnjega programa bo predvajanje in skupno poslušanje radijskih iger. Te so del Festivala radijske igre za dojenčke in malčke, ki bo sicer potekal med 26. in 28. marcem in nastaja v okviru mednarodnega projekta B-AIR ob 60-letnici 3. programa Radia Slovenija - programa Ars. Program zadnjega festivalskega dne, 28. marca, v Stari mestni elektrarni, bo hkrati tudi del Bobrov.

Brezplačne vstopnice za Bobre bo mogoče prevzeti v soboto, 18. marca od 11. do 14. ure v Klubu SMG.