Komentar / Računajte na nas

(biti vselej na pravi strani zgodovine)

© Franco Juri

»Rusko sodišče želi očetu odvzeti 13-letno hčer, ker je med likovnim poukom v šoli narisala protivojno risbo, poroča Sky News ... Najstnica je namreč narisala risbo z žensko, ki ščiti otroka pred raketami, poleg pa sta ukrajinska in ruska zastava. … Če bo sodišče tako odločilo, bo njegova hči Maša morala ostati v sirotišnici.«

— (Siol.net, 13. 3. 2023)

»Guy Davidi tudi v filmu Nedolžnost pokaže, kako težko je v Izraelu delovati zunaj uradne drže države, da nisi nemudoma oklican za antisemita ali izdajalca, ali da se ljubezen do države ne enači z orožjem.«

— (STA, 13. 3. 2023)

»Slovenska vlada je odločno in nedvoumno na pravi strani zgodovine. Zato si zasluži jasnejšo in glasnejšo podporo politične opozicije in širše civilne družbe, in ne rušenja.«

— Vojak, diplomat, domoljub Mirko Cigler je vedno na pravi strani zgodovine (Dnevnik, 11. 3. 2023)

»Koga ogrožajo mirovniki? Od kdaj je poziv k mirnemu reševanju sporov grožnja stabilnosti in miru, zagovarjanje vojaške eskalacije pa pot k miru? In kaj nam ta javno izkazana agresivnost zagovornikov militantne opcije pove o teh posameznikih?«

— Jože P. Damijan o borcih proti militantnim mirovnikom (12. 3. 2023)

Ko je bila pred dobrim letom vojna med Rusijo in Ukrajino že tik pred durmi, se je Emmanuel Macron odpravil na »mirovno misijo« k Putinu v Moskvo. Nepripravljen, brez vizije, brez verodostojnih zagotovil, ki jih je vse bolj obkrožena Rusija po januarski nespametni Stoltenbergovi izjavi hotela slišati. Zdelo se je, kot da je Macron šel v Kremelj bolj zaradi svojih notranjepolitičnih potreb kot zaradi ustavitve drsenja v brezno spopada. Od tistega obiska (8. februarja 2022) je zato ostal v spominu zgolj scenski učinek. Putin je Macrona posedel na drugi konec izjemno dolge ovalne mize. Deloval je kot nebogljen palček v deželi velikanov. A zdaj, več kot leto kasneje, se je ta dolga miza še dodatno raztegnila. Ob letu osorej bo še daljša.